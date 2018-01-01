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Лучани розповіли, де зустрічатимуть Новий рік. ВІДЕО

Лучани розповіли, де зустрічатимуть Новий рік. ВІДЕО
Багато лучан відмовляються від традиційного святкування Нового року вдома, беруть відпустки і їдуть з міста. Одні прямують на курорти в гори, інші – в теплі краї.

Директор туристичного агентства «Патріот» Богдан Климчук розповідає, що період зимових свят є найпопулярнішим серед туристів, адже люди просто не витримують робочої та домашньої рутини, – пише Перший.

Взимку великий попит на відпочинок у Карпатах або ж на тури екскурсійного типу за кордоном.

За словами Богдана Климчука, охочих поїхати у теплі краї теж вистачає, найпопулярнішим нині є Єгипет, однак більшість взимку все-таки їде на українські гірськолижні курорти.

Керівник турагенства попереджає, що про місце відпочинку треба дбати завчасно, що раніше купиш путівку – то менше доведеться заплатити.

Більше - в сюжеті Сфера ТВ.

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Теги: подорож, Новий рік
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