Лучани розповіли, де зустрічатимуть Новий рік. ВІДЕО





Директор туристичного агентства «Патріот» Богдан Климчук розповідає, що період зимових свят є найпопулярнішим серед туристів, адже люди просто не витримують робочої та домашньої рутини, – пише



Взимку великий попит на відпочинок у Карпатах або ж на тури екскурсійного типу за кордоном.



За словами Богдана Климчука, охочих поїхати у теплі краї теж вистачає, найпопулярнішим нині є Єгипет, однак більшість взимку все-таки їде на українські гірськолижні курорти.



Керівник турагенства попереджає, що про місце відпочинку треба дбати завчасно, що раніше купиш путівку – то менше доведеться заплатити.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Багато лучан відмовляються від традиційного святкування Нового року вдома, беруть відпустки і їдуть з міста. Одні прямують на курорти в гори, інші – в теплі краї.Директор туристичного агентства «Патріот»розповідає, що період зимових свят є найпопулярнішим серед туристів, адже люди просто не витримують робочої та домашньої рутини, – пише Перший Взимку великий попит на відпочинок у Карпатах або ж на тури екскурсійного типу за кордоном.За словами Богдана Климчука, охочих поїхати у теплі краї теж вистачає, найпопулярнішим нині є Єгипет, однак більшість взимку все-таки їде на українські гірськолижні курорти.Керівник турагенства попереджає, що про місце відпочинку треба дбати завчасно, що раніше купиш путівку – то менше доведеться заплатити.Більше - в сюжеті Сфера ТВ

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