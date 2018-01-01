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На Волині п'яний водій «бехи» влетів у паркан, постраждало троє людей

На Волині п'яний водій «бехи» влетів у паркан, постраждало троє людей
28 грудня, на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському автомобіль «BMW» на швидкості врізався у паркан.

Внаслідок автопригоди водій та троє пасажирів транспортного засобу отримали тілесні ушкодження. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

За кермом автомобіля перебував 25-річний місцевий житель. Керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та врізався в бетонну огорожу автостоянки. Уламками паркану частково було пошкоджено, ще два автомобілі – «Lexus LE 350» та «BMW 730».

Внаслідок автопригоди водій та троє пасажирів автомобіля «BMW» отримали тілесні ушкодження. Двох із них, 22-річних місцевих жителів, госпіталізували.

Транспортний засіб вилучили та доставили на арешт майданчик Володимир-Волинського відділу поліції.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування триває.

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Теги: ДТП, аварія
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