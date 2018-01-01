На Волині п'яний водій «бехи» влетів у паркан, постраждало троє людей
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28 грудня, на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському автомобіль «BMW» на швидкості врізався у паркан.
Внаслідок автопригоди водій та троє пасажирів транспортного засобу отримали тілесні ушкодження. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
За кермом автомобіля перебував 25-річний місцевий житель. Керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та врізався в бетонну огорожу автостоянки. Уламками паркану частково було пошкоджено, ще два автомобілі – «Lexus LE 350» та «BMW 730».
Внаслідок автопригоди водій та троє пасажирів автомобіля «BMW» отримали тілесні ушкодження. Двох із них, 22-річних місцевих жителів, госпіталізували.
Транспортний засіб вилучили та доставили на арешт майданчик Володимир-Волинського відділу поліції.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування триває.
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Внаслідок автопригоди водій та троє пасажирів транспортного засобу отримали тілесні ушкодження. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
За кермом автомобіля перебував 25-річний місцевий житель. Керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та врізався в бетонну огорожу автостоянки. Уламками паркану частково було пошкоджено, ще два автомобілі – «Lexus LE 350» та «BMW 730».
Внаслідок автопригоди водій та троє пасажирів автомобіля «BMW» отримали тілесні ушкодження. Двох із них, 22-річних місцевих жителів, госпіталізували.
Транспортний засіб вилучили та доставили на арешт майданчик Володимир-Волинського відділу поліції.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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