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У Харківській області потяг на смерть збив чоловіка

У Харківській області потяг на смерть збив чоловіка
У Харківській області потяг «Москва-Кривий Ріг» на смерть збив чоловіка.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області, подія сталася 31 грудня о 2:50 у Дергачівському районі, неподалік від станції Козача Лопань, передає УНІАН.

«Швидкий поїзд «Москва-Кривий Ріг» смертельно травмував невідомого чоловіка на вигляд 45-50 років», - йдеться у повідомленні.

Рух поїздів не зупинявся. За фактом смертельного травмування чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

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Теги: потяг, смерть
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