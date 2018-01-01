У Харківській області потяг на смерть збив чоловіка
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У Харківській області потяг «Москва-Кривий Ріг» на смерть збив чоловіка.
Як повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області, подія сталася 31 грудня о 2:50 у Дергачівському районі, неподалік від станції Козача Лопань, передає УНІАН.
«Швидкий поїзд «Москва-Кривий Ріг» смертельно травмував невідомого чоловіка на вигляд 45-50 років», - йдеться у повідомленні.
Рух поїздів не зупинявся. За фактом смертельного травмування чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.
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Як повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області, подія сталася 31 грудня о 2:50 у Дергачівському районі, неподалік від станції Козача Лопань, передає УНІАН.
«Швидкий поїзд «Москва-Кривий Ріг» смертельно травмував невідомого чоловіка на вигляд 45-50 років», - йдеться у повідомленні.
Рух поїздів не зупинявся. За фактом смертельного травмування чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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