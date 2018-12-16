Дощ та сніг: погода у Луцьку на середу, 2 січня
Сьогодні, 19:00
Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день.
Удень розпочнеться дрібний дощ зі снігом, а ввечері йому на зміну прийде дрібний сніг.
Температура повітря вдень коливатиметься від 1 до 2 градусів тепла, увечері опуститься до 0 градусів.
Вітер - південно-західний, 3.7-4.6 метрів за секунду.
2 січня вшановується пам’ять святого Ігнатія Богоносця. Погода цього дня вказує яким буде серпень. Наші пращури помітили: наскільки сильний мороз, настільки буде спекотно влітку. А якщо є іній на деревах, то погода найближчими днями буде ясною. Раніше був звичай на Ігнатія навколо дому обносити ікони, захищаючи таким чином дім від зла. У цей день садівники трясуть плодові дерева на хороший урожай.
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Удень розпочнеться дрібний дощ зі снігом, а ввечері йому на зміну прийде дрібний сніг.
Температура повітря вдень коливатиметься від 1 до 2 градусів тепла, увечері опуститься до 0 градусів.
Вітер - південно-західний, 3.7-4.6 метрів за секунду.
2 січня вшановується пам’ять святого Ігнатія Богоносця. Погода цього дня вказує яким буде серпень. Наші пращури помітили: наскільки сильний мороз, настільки буде спекотно влітку. А якщо є іній на деревах, то погода найближчими днями буде ясною. Раніше був звичай на Ігнатія навколо дому обносити ікони, захищаючи таким чином дім від зла. У цей день садівники трясуть плодові дерева на хороший урожай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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