У луцького комунального підприємства – новий керівник





Про це повідомили на сторінці Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради у Facebook.



Зазначили, що КП очолила Оксана Штанько.



«2019 рік для нашого колективу починається із хорошої звістки, адже КП "Центр туристичної інформації та послуг" відтепер має нового професійного, натхненного, залюбленого в історію рідного Луцька та лучан, неймовірно привітного до гостей директора!» – йдеться у дописі.



Також в управлінні зазначии, що Оксана Штанько – неймовірно цікава і харизматична гід Луцька.

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