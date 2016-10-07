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У луцького комунального підприємства – новий керівник

У луцького комунального підприємства – новий керівник
КП «Центр туристичної інформації та послуг» отримало нового керівника.

Про це повідомили на сторінці Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради у Facebook.

Зазначили, що КП очолила Оксана Штанько.

«2019 рік для нашого колективу починається із хорошої звістки, адже КП "Центр туристичної інформації та послуг" відтепер має нового професійного, натхненного, залюбленого в історію рідного Луцька та лучан, неймовірно привітного до гостей директора!» – йдеться у дописі.

Також в управлінні зазначии, що Оксана Штанько – неймовірно цікава і харизматична гід Луцька.

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Теги: директор, КП, Луцькрада
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