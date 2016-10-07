У луцького комунального підприємства – новий керівник
Сьогодні, 09:28
КП «Центр туристичної інформації та послуг» отримало нового керівника.
Про це повідомили на сторінці Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради у Facebook.
Зазначили, що КП очолила Оксана Штанько.
«2019 рік для нашого колективу починається із хорошої звістки, адже КП "Центр туристичної інформації та послуг" відтепер має нового професійного, натхненного, залюбленого в історію рідного Луцька та лучан, неймовірно привітного до гостей директора!» – йдеться у дописі.
Також в управлінні зазначии, що Оксана Штанько – неймовірно цікава і харизматична гід Луцька.
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Про це повідомили на сторінці Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради у Facebook.
Зазначили, що КП очолила Оксана Штанько.
«2019 рік для нашого колективу починається із хорошої звістки, адже КП "Центр туристичної інформації та послуг" відтепер має нового професійного, натхненного, залюбленого в історію рідного Луцька та лучан, неймовірно привітного до гостей директора!» – йдеться у дописі.
Також в управлінні зазначии, що Оксана Штанько – неймовірно цікава і харизматична гід Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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