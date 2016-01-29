На Волині спіймали 17 п'яних водіїв





Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волині у



Окрім того, патрульні склали більше 100 адмінматеріалів за порушення громадського порядку та 540 за порушення правил дорожнього руху.



Майже сотня водіїв порушили правила користування пасками безпеки чи мотошоломами, та 81 за керування транспортним засобом без відповідних документів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останній тиждень 2018 року волинські поліцейські затримали 17 водіїв, які були в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волині у facebook Окрім того, патрульні склали більше 100 адмінматеріалів за порушення громадського порядку та 540 за порушення правил дорожнього руху.Майже сотня водіїв порушили правила користування пасками безпеки чи мотошоломами, та 81 за керування транспортним засобом без відповідних документів.

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