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На Волині спіймали 17 п'яних водіїв

На Волині спіймали 17 п'яних водіїв
За останній тиждень 2018 року волинські поліцейські затримали 17 водіїв, які були в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волині у facebook.

Окрім того, патрульні склали більше 100 адмінматеріалів за порушення громадського порядку та 540 за порушення правил дорожнього руху.

Майже сотня водіїв порушили правила користування пасками безпеки чи мотошоломами, та 81 за керування транспортним засобом без відповідних документів.
На Волині спіймали 17 п'яних водіїв

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Теги: поліція, порушення, звіт
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