В Україну завезли чай з речовиною, яка викликає рак





Про це пише



Така інформація надійшла від системи RASFF від 29.11.2018 року № 2018.3465 та від 05.12.2018 року № 2018.3465-fup2, йдеться на сайті відомства.



Відомо, що чай завезли з Китайської Народної Республіки через Королівство Нідерландів. Імпортером є Heuschen & Schrouff, Oriental Foods Trading B.V. Продукт доставили до окремих держав-членів ЄС та України.



Довідково:



Антрахінон – це жовта або сіра кристалічна речовина. Вона застосовується як барвник. У медицині антрахінон використовують як проносний засіб, у сільському господарстві – як засіб для відлякування птахів.



Антрахінон є потенційно канцерогенним пестицидом, тобто може бути причиною розвитку злоякісних новоутворень. Ця речовина заборонена в Євросоюзі.







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