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В Україну завезли чай з речовиною, яка викликає рак

В Україну завезли чай з речовиною, яка викликає рак
Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області інформує, що на прилавках продається зелених чай, що містить небезпечну речовину – антрахінон.

Про це пише канал 24.

Така інформація надійшла від системи RASFF від 29.11.2018 року № 2018.3465 та від 05.12.2018 року № 2018.3465-fup2, йдеться на сайті відомства.

Відомо, що чай завезли з Китайської Народної Республіки через Королівство Нідерландів. Імпортером є Heuschen & Schrouff, Oriental Foods Trading B.V. Продукт доставили до окремих держав-членів ЄС та України.

Довідково:

Антрахінон – це жовта або сіра кристалічна речовина. Вона застосовується як барвник. У медицині антрахінон використовують як проносний засіб, у сільському господарстві – як засіб для відлякування птахів.

Антрахінон є потенційно канцерогенним пестицидом, тобто може бути причиною розвитку злоякісних новоутворень. Ця речовина заборонена в Євросоюзі.


В Україну завезли чай з речовиною, яка викликає рак

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Теги: рак, чай, продукти
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