В Україну завезли чай з речовиною, яка викликає рак
Сьогодні, 12:45
Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області інформує, що на прилавках продається зелених чай, що містить небезпечну речовину – антрахінон.
Про це пише канал 24.
Така інформація надійшла від системи RASFF від 29.11.2018 року № 2018.3465 та від 05.12.2018 року № 2018.3465-fup2, йдеться на сайті відомства.
Відомо, що чай завезли з Китайської Народної Республіки через Королівство Нідерландів. Імпортером є Heuschen & Schrouff, Oriental Foods Trading B.V. Продукт доставили до окремих держав-членів ЄС та України.
Довідково:
Антрахінон – це жовта або сіра кристалічна речовина. Вона застосовується як барвник. У медицині антрахінон використовують як проносний засіб, у сільському господарстві – як засіб для відлякування птахів.
Антрахінон є потенційно канцерогенним пестицидом, тобто може бути причиною розвитку злоякісних новоутворень. Ця речовина заборонена в Євросоюзі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише канал 24.
Така інформація надійшла від системи RASFF від 29.11.2018 року № 2018.3465 та від 05.12.2018 року № 2018.3465-fup2, йдеться на сайті відомства.
Відомо, що чай завезли з Китайської Народної Республіки через Королівство Нідерландів. Імпортером є Heuschen & Schrouff, Oriental Foods Trading B.V. Продукт доставили до окремих держав-членів ЄС та України.
Довідково:
Антрахінон – це жовта або сіра кристалічна речовина. Вона застосовується як барвник. У медицині антрахінон використовують як проносний засіб, у сільському господарстві – як засіб для відлякування птахів.
Антрахінон є потенційно канцерогенним пестицидом, тобто може бути причиною розвитку злоякісних новоутворень. Ця речовина заборонена в Євросоюзі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Комплекс
«ForRest»
вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У військовому госпіталі в Луцьку освятили каплицю
Сьогодні, 13:00
На Волині за добу – 12 крадіжок
Сьогодні, 12:47
В Україну завезли чай з речовиною, яка викликає рак
Сьогодні, 12:45
У Луцьку для атовців безкоштовно роздаватимуть «гуманітарку»
Сьогодні, 12:42
У луцькому соборі оголосили розклад різдвяних богослужінь
Сьогодні, 12:11