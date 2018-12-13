Слідство не знайшло винних у смерті лучанки, яка загинула в ліфті. ВІДЕО





Винних слідство не знайшло, – йдеться у сюжеті



Нагадаємо, трагедія трапилась 12 вересня 2017 року. Жінку



Підйомник у цьому під’їзді дев’ятиповерхівки не працює досі. Тим часом у поліції повідомили, що кримінальну справу за фактом загибелі жінки закрили ще 12 червня 2018 року.



«Під час розслідування вказаного кримінального провадження не було здобуто даних, які б вказували на наявність в діях службових осіб ознак кримінального правопорушення», – повідомили правоохоронці у відповідь на запит журналістів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Справу про загибель 28-річної лучанки у ліфті будинку на проспекті Молоді, 19а закрили.Винних слідство не знайшло, – йдеться у сюжеті UA:Волинь Нагадаємо, трагедія трапилась 12 вересня 2017 року. Жінку затисло між кабіною і шахтою ліфта . Вона загинула до приїзду рятувальників. Незадовго до трагедії мешканці будинку скаржились на несправність ліфта. Зі слів сусідів, ліфт зупинявся, видавав дивні звуки.Підйомник у цьому під’їзді дев’ятиповерхівки не працює досі. Тим часом у поліції повідомили, що кримінальну справу за фактом загибелі жінки закрили ще 12 червня 2018 року.«Під час розслідування вказаного кримінального провадження не було здобуто даних, які б вказували на наявність в діях службових осіб ознак кримінального правопорушення», – повідомили правоохоронці у відповідь на запит журналістів.

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