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Слідство не знайшло винних у смерті лучанки, яка загинула в ліфті. ВІДЕО

Слідство не знайшло винних у смерті лучанки, яка загинула в ліфті. ВІДЕО
Справу про загибель 28-річної лучанки у ліфті будинку на проспекті Молоді, 19а закрили.

Винних слідство не знайшло, – йдеться у сюжеті UA:Волинь.

Нагадаємо, трагедія трапилась 12 вересня 2017 року. Жінку затисло між кабіною і шахтою ліфта. Вона загинула до приїзду рятувальників. Незадовго до трагедії мешканці будинку скаржились на несправність ліфта. Зі слів сусідів, ліфт зупинявся, видавав дивні звуки.

Підйомник у цьому під’їзді дев’ятиповерхівки не працює досі. Тим часом у поліції повідомили, що кримінальну справу за фактом загибелі жінки закрили ще 12 червня 2018 року.

«Під час розслідування вказаного кримінального провадження не було здобуто даних, які б вказували на наявність в діях службових осіб ознак кримінального правопорушення», – повідомили правоохоронці у відповідь на запит журналістів.

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Теги: ліфт, загибель, слідство
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