Що на Волині минулого року подорожчало найбільше
Сьогодні, 12:41
У січні-листопаді 2018 року на Волині ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 6,0%.
Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.
Подорожчали хліб, пшеничне борошно, макаронні вироби, риба та продукти з риби, м'ясо птиці, масло, молоко, овочі, кисломолочна продукція, сири, яловичина і телятина, свинина на 25,7–4,1%.
В той же час знизилиcь ціни на гречані крупи, фрукти, цукор на 22,8–7,4%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 11,0% відбулося за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 28,6%, природний газ – на 22,9%, каналізацію – на 15,0%, водопостачання – на 12,8%, гарячу воду – на 11,2%, опалення – на 8,1%.
Зростання цін в сфері охорони здоров’я на 9,9% відбулося внаслідок подорожчання послуг лікарень на 28,4%, амбулаторних послуг – на 11,0%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 7,3%.
Підвищення цін на транспорт на 15,4% зумовлено подорожчанням транспортних послуг на 28,6% і палива та мастил на 16,6%.
У сфері зв’язку ціни зросли на 12,4% за рахунок подорожчання поштових послуг в 1,8 раза, підвищення абонентної плати за користування місцевим телефонним зв’язком на 22,0%, мобільним зв'язком – на 20,3%, мережею Інтернет – на 9,0%.
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Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.
Подорожчали хліб, пшеничне борошно, макаронні вироби, риба та продукти з риби, м'ясо птиці, масло, молоко, овочі, кисломолочна продукція, сири, яловичина і телятина, свинина на 25,7–4,1%.
В той же час знизилиcь ціни на гречані крупи, фрукти, цукор на 22,8–7,4%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 11,0% відбулося за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 28,6%, природний газ – на 22,9%, каналізацію – на 15,0%, водопостачання – на 12,8%, гарячу воду – на 11,2%, опалення – на 8,1%.
Зростання цін в сфері охорони здоров’я на 9,9% відбулося внаслідок подорожчання послуг лікарень на 28,4%, амбулаторних послуг – на 11,0%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 7,3%.
Підвищення цін на транспорт на 15,4% зумовлено подорожчанням транспортних послуг на 28,6% і палива та мастил на 16,6%.
У сфері зв’язку ціни зросли на 12,4% за рахунок подорожчання поштових послуг в 1,8 раза, підвищення абонентної плати за користування місцевим телефонним зв’язком на 22,0%, мобільним зв'язком – на 20,3%, мережею Інтернет – на 9,0%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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