У квартирі волинянина поліцейські знайшли боєприпаси





Боєприпаси чоловік зберігав у квартирі, набої направили на дослідження, - інформує ГУНП у Волинській області.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.











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