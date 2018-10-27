вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У квартирі волинянина поліцейські знайшли боєприпаси

У квартирі волинянина поліцейські знайшли боєприпаси
Поліцейські учора, 8 січня, вилучили у 37-річного жителя Маневич 28 набоїв.

Боєприпаси чоловік зберігав у квартирі, набої направили на дослідження, - інформує ГУНП у Волинській області.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: набої, поліція, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
У Гіркополонківській ОТГ зазнала краху спроба перевороту
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Родичі і друзі провели на Донбас волинських бійців роти «Світязь». ФОТО
Сьогодні, 12:15
На Рівненщині від грипу померла 16-річна дівчина
Сьогодні, 11:55
У квартирі волинянина поліцейські знайшли боєприпаси
Сьогодні, 11:44
У ресторані-караоке «George’s Club» – спеціальна пропозиція на устриці*
Сьогодні, 11:35
У Луцьку Volkswagen збив пішохода. ФОТО
Сьогодні, 11:25
Схожі новини
Волинянин з бандою обкрадали магазини на Рівненщині. ФОТО Волинянин з бандою обкрадали магазини на Рівненщині. ФОТО
27 жовтень, 2018, 12:42
Під час поліцейської операції на Волині вилучили понад 2 тисячі одиниць зброї. ФОТО Під час поліцейської операції на Волині вилучили понад 2 тисячі одиниць зброї. ФОТО
02 жовтень, 2018, 19:43
У волинянина поліцейські вилучили набої У волинянина поліцейські вилучили набої
19 вересень, 2018, 14:12
У Луцьку в чоловіка вилучили сумку з боєприпасами У Луцьку в чоловіка вилучили сумку з боєприпасами
17 вересень, 2018, 11:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянку на майже 50 тисяч ошукав телефонний шахрай
Сьогодні, 12:35
 0
З початку року на Волині зловили десяток «рибних» порушників
Сьогодні, 12:35
 0
Продаж наркотиків через інтернет у Луцьку організовують люди з інших міст
Сьогодні, 12:30
 0
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
Сьогодні, 12:16
 0
Родичі і друзі провели на Донбас волинських бійців роти «Світязь». ФОТО
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8