Зимова рибалка на Стиру: рятувальники вчили лучан вилазити з-під криги. ФОТО
Сьогодні, 20:39
На Волині на заплаві річки Стир 9 січня рятувальники навчали безпеці любителів зимової риболовлі.
Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.
Під час профілактичного заходу, до якого долучилися працівники мас-медіа, з’ясувалося, що любителі зимової риболовлі усвідомлюють, наскільки небезпечним може бути перебування на льоду, але однаково, йдуть рибалити.
Та при цьому переконують, що суворо дотримуються усіх пересторог, а також знають як діяти при рятуванні людей на воді. Хоча навіть мотузка є не у кожного - рейдова група працівників ДСНС переконалася, що лише досвідчені рибалки, йдучи на риболовлю, завжди беруть з собою мотузку та палицю.
Насамкінець фахівці служби порятунку розповсюдили серед рибалок пам’ятки безпеки на водоймах взимку, а також просили слідкувати за дітьми аби вони не пробували лід на міцність ніжками, і при нагоді відганяли дітвору з небезпечного льоду, оскільки сьогодні під час руху по льодовій поверхні річки в окремих місцях було чутно як тріщить лід.
Тож, рятувальники закликають не ризикувати своїм життям і не виходити на лід, а взагалі обходити вкриті льодом ріки, канали, озера.
Перш ніж ступити на лід, треба звернути увагу на його колір. Найміцнішим вважається лід блакитного кольору, білий – дещо слабший. Якщо ж крига має сіруватий відтінок, це свідчить про присутність води у її товщі. Ідучи льодом, варто оминати небезпечні місця – виступаючі над поверхнею кущі, траву, ділянки вкриті товстим шаром снігу. У випадку, якщо крига під ногами затріщала і людина таки опинилася у воді, у жодному випадку не можна панікувати. Слід намагатися вибратися на лід, наповзаючи на його край грудьми і почергово витягуючи на поверхню ноги. Рятувальники радять повертатися у той бік, звідки прийшли, де міць льоду вже відома.
Любителям зимової рибалки потрібно знати:
не можна пробивати поруч багато ополонок, не збиратися великими групами в одному місці,
не пробивати ополонок на переправах, не ловити рибу біля вимоїн, завжди мати біля себе міцну мотузку завдовжки 10-15 м.
Якщо людина опинилася на крижині чи біля ополонки, надавати допомогу потерпілому потрібно лежачи на льоду. Слід діяти рішуче, оскільки людина у крижаній воді швидко переохолоджується.
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Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.
Під час профілактичного заходу, до якого долучилися працівники мас-медіа, з’ясувалося, що любителі зимової риболовлі усвідомлюють, наскільки небезпечним може бути перебування на льоду, але однаково, йдуть рибалити.
Та при цьому переконують, що суворо дотримуються усіх пересторог, а також знають як діяти при рятуванні людей на воді. Хоча навіть мотузка є не у кожного - рейдова група працівників ДСНС переконалася, що лише досвідчені рибалки, йдучи на риболовлю, завжди беруть з собою мотузку та палицю.
Насамкінець фахівці служби порятунку розповсюдили серед рибалок пам’ятки безпеки на водоймах взимку, а також просили слідкувати за дітьми аби вони не пробували лід на міцність ніжками, і при нагоді відганяли дітвору з небезпечного льоду, оскільки сьогодні під час руху по льодовій поверхні річки в окремих місцях було чутно як тріщить лід.
Тож, рятувальники закликають не ризикувати своїм життям і не виходити на лід, а взагалі обходити вкриті льодом ріки, канали, озера.
Перш ніж ступити на лід, треба звернути увагу на його колір. Найміцнішим вважається лід блакитного кольору, білий – дещо слабший. Якщо ж крига має сіруватий відтінок, це свідчить про присутність води у її товщі. Ідучи льодом, варто оминати небезпечні місця – виступаючі над поверхнею кущі, траву, ділянки вкриті товстим шаром снігу. У випадку, якщо крига під ногами затріщала і людина таки опинилася у воді, у жодному випадку не можна панікувати. Слід намагатися вибратися на лід, наповзаючи на його край грудьми і почергово витягуючи на поверхню ноги. Рятувальники радять повертатися у той бік, звідки прийшли, де міць льоду вже відома.
Любителям зимової рибалки потрібно знати:
не можна пробивати поруч багато ополонок, не збиратися великими групами в одному місці,
не пробивати ополонок на переправах, не ловити рибу біля вимоїн, завжди мати біля себе міцну мотузку завдовжки 10-15 м.
Якщо людина опинилася на крижині чи біля ополонки, надавати допомогу потерпілому потрібно лежачи на льоду. Слід діяти рішуче, оскільки людина у крижаній воді швидко переохолоджується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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