Зимова рибалка на Стиру: рятувальники вчили лучан вилазити з-під криги. ФОТО

На Волині на заплаві річки Стир 9 січня рятувальники навчали безпеці любителів зимової риболовлі.Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.Під час профілактичного заходу, до якого долучилися працівники мас-медіа, з’ясувалося, що любителі зимової риболовлі усвідомлюють, наскільки небезпечним може бути перебування на льоду, але однаково, йдуть рибалити.Та при цьому переконують, що суворо дотримуються усіх пересторог, а також знають як діяти при рятуванні людей на воді. Хоча навіть мотузка є не у кожного - рейдова група працівників ДСНС переконалася, що лише досвідчені рибалки, йдучи на риболовлю, завжди беруть з собою мотузку та палицю.Насамкінець фахівці служби порятунку розповсюдили серед рибалок пам’ятки безпеки на водоймах взимку, а також просили слідкувати за дітьми аби вони не пробували лід на міцність ніжками, і при нагоді відганяли дітвору з небезпечного льоду, оскільки сьогодні під час руху по льодовій поверхні річки в окремих місцях було чутно як тріщить лід.Тож, рятувальники закликають не ризикувати своїм життям і не виходити на лід, а взагалі обходити вкриті льодом ріки, канали, озера.Перш ніж ступити на лід, треба звернути увагу на його колір. Найміцнішим вважається лід блакитного кольору, білий – дещо слабший. Якщо ж крига має сіруватий відтінок, це свідчить про присутність води у її товщі. Ідучи льодом, варто оминати небезпечні місця – виступаючі над поверхнею кущі, траву, ділянки вкриті товстим шаром снігу. У випадку, якщо крига під ногами затріщала і людина таки опинилася у воді, у жодному випадку не можна панікувати. Слід намагатися вибратися на лід, наповзаючи на його край грудьми і почергово витягуючи на поверхню ноги. Рятувальники радять повертатися у той бік, звідки прийшли, де міць льоду вже відома.Любителям зимової рибалки потрібно знати:не можна пробивати поруч багато ополонок, не збиратися великими групами в одному місці,не пробивати ополонок на переправах, не ловити рибу біля вимоїн, завжди мати біля себе міцну мотузку завдовжки 10-15 м.Якщо людина опинилася на крижині чи біля ополонки, надавати допомогу потерпілому потрібно лежачи на льоду. Слід діяти рішуче, оскільки людина у крижаній воді швидко переохолоджується.