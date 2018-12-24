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Прикордонник ледь не з’їв $200 хабара під час затримання. ФОТО

Прикордонник ледь не з’їв $200 хабара під час затримання. ФОТО
На Закарпатті на пункті пропуску Лужанка затримали інспектора Держприкордонслужби під час отримання останньої частини хабара.

Цей прикордонник за винагороду допомагав контрабандистам переправляти тютюнові вироби з України до країн ЄС, повідомляє Нацполіція.

Зокрема, правоохоронці задокументували факт вимагання $1 тыс. неправомірної вигоди.

Прикордонника затримали на гарячому – під час одержання останньої частини хабара у розмірі $200.

При цьому, аби позбутися грошей та уникнути відповідальності, він намагався їх з’їсти.

Прикордоннику загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Прикордонник ледь не з’їв 0 хабара під час затримання. ФОТО

Прикордонник ледь не з’їв 0 хабара під час затримання. ФОТО

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Теги: прикордонник, хабар, долари, поліція
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