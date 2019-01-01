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У селі під Луцьком горів 2-поверховий будинок

У селі під Луцьком горів 2-поверховий будинок
На Волині рятувальники ліквідували 3 пожежі, зокрема в Луцькому, Ківерцівському та Локачинському районі.

Так, 9 січня о 2:54 у селі Хорів Локачинського району горіла цегляна господарська споруда. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

А о 09:04 в селі Тарасове Луцького району горів двоповерховий житловий будинок з газоблоків. На місці події працювали працівники ДПРЧ-25 та ДПРЧ-2 м. Луцька, які о 10:10 ліквідували полум’я. Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.

Нагадаємо, що о 16:31 горів відпочинковий комплекс «Озерецькі бані», що в селі Озерце Ківерцівського району. Наразі причина пожежі встановлюється.
У селі під Луцьком горів 2-поверховий будинок
У селі під Луцьком горів 2-поверховий будинок
У селі під Луцьком горів 2-поверховий будинок


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Теги: пожежа, Волинь
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