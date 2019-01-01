У селі під Луцьком горів 2-поверховий будинок





Так, 9 січня о 2:54 у селі Хорів Локачинського району горіла цегляна господарська споруда. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі, - інформує У ДСНС України у Волинській області.



А о 09:04 в селі Тарасове Луцького району горів двоповерховий житловий будинок з газоблоків. На місці події працювали працівники ДПРЧ-25 та ДПРЧ-2 м. Луцька, які о 10:10 ліквідували полум’я. Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.



Нагадаємо, що о 16:31





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині рятувальники ліквідували 3 пожежі, зокрема в Луцькому, Ківерцівському та Локачинському районі.Так, 9 січня о 2:54 у селі Хорів Локачинського району горіла цегляна господарська споруда. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі, - інформує У ДСНС України у Волинській області.А о 09:04 в селі Тарасове Луцького району горів двоповерховий житловий будинок з газоблоків. На місці події працювали працівники ДПРЧ-25 та ДПРЧ-2 м. Луцька, які о 10:10 ліквідували полум’я. Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.Нагадаємо, що о 16:31 горів відпочинковий комплекс «Озерецькі бані», що в селі Озерце Ківерцівського району. Наразі причина пожежі встановлюється.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію