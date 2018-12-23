У Луцьку нічийне сміття позбирають за півтора мільйона гривень
Сьогодні, 15:15
На збір побутових відходів у Луцьку витратять 1,5 мільйона гривень.
Про це йдеться на ProZorro.
Йдеться про збір, вивезення та захоронення безгосподарних твердих побутових відходів на полігоні у селі Брище Луцького району.
Окрім того, переможець тендеру повинен встановлювати євроконтейнери для збору сміття під час проведення масових заходів у Луцьку за окремим замовленням департаменту житлово-комунального господарства.
Загалом на ці потреби витратять 1,5 мільйона гривень.
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Про це йдеться на ProZorro.
Йдеться про збір, вивезення та захоронення безгосподарних твердих побутових відходів на полігоні у селі Брище Луцького району.
Окрім того, переможець тендеру повинен встановлювати євроконтейнери для збору сміття під час проведення масових заходів у Луцьку за окремим замовленням департаменту житлово-комунального господарства.
Загалом на ці потреби витратять 1,5 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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