У Луцьку нічийне сміття позбирають за півтора мільйона гривень





Про це йдеться на ProZorro.



Йдеться про збір, вивезення та захоронення безгосподарних твердих побутових відходів на полігоні у селі Брище Луцького району.



Окрім того, переможець тендеру повинен встановлювати євроконтейнери для збору сміття під час проведення масових заходів у Луцьку за окремим замовленням департаменту житлово-комунального господарства.



Загалом на ці потреби витратять 1,5 мільйона гривень.





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