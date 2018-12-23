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У Луцьку нічийне сміття позбирають за півтора мільйона гривень

У Луцьку нічийне сміття позбирають за півтора мільйона гривень
На збір побутових відходів у Луцьку витратять 1,5 мільйона гривень.

Про це йдеться на ProZorro.

Йдеться про збір, вивезення та захоронення безгосподарних твердих побутових відходів на полігоні у селі Брище Луцького району.

Окрім того, переможець тендеру повинен встановлювати євроконтейнери для збору сміття під час проведення масових заходів у Луцьку за окремим замовленням департаменту житлово-комунального господарства.

Загалом на ці потреби витратять 1,5 мільйона гривень.


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Теги: сміття, Луцьк
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