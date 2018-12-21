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У селі на Волині двічі обікрали один і той же магазин

У селі на Волині двічі обікрали один і той же магазин
У селі Гектари Горохівського району сталося дві крадіжки.

Про це пише Волинь Нова.

Через кілька днів після приходу Нового року власницю магазину у селі очікував неприємний сюрприз – пошкоджений навісний замок на дверях приміщення.

Тоді з крамниці зникла ковбаса на суму 74 гривні, але жінка вирішила в поліцію не звертатися. Через два дні злодій знову пробрався в магазин.

Цього разу він вкрав чотири запальнички, шампунь, жіночий дезодорант та дві консерви зі сардинами.

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Теги: крадіжка. Волинь, Гектари, магазин
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