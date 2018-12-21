У селі на Волині двічі обікрали один і той же магазин
Сьогодні, 08:13
У селі Гектари Горохівського району сталося дві крадіжки.
Про це пише Волинь Нова.
Через кілька днів після приходу Нового року власницю магазину у селі очікував неприємний сюрприз – пошкоджений навісний замок на дверях приміщення.
Тоді з крамниці зникла ковбаса на суму 74 гривні, але жінка вирішила в поліцію не звертатися. Через два дні злодій знову пробрався в магазин.
Цього разу він вкрав чотири запальнички, шампунь, жіночий дезодорант та дві консерви зі сардинами.
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Про це пише Волинь Нова.
Через кілька днів після приходу Нового року власницю магазину у селі очікував неприємний сюрприз – пошкоджений навісний замок на дверях приміщення.
Тоді з крамниці зникла ковбаса на суму 74 гривні, але жінка вирішила в поліцію не звертатися. Через два дні злодій знову пробрався в магазин.
Цього разу він вкрав чотири запальнички, шампунь, жіночий дезодорант та дві консерви зі сардинами.
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