У селі на Волині двічі обікрали один і той же магазин





Про це пише



Через кілька днів після приходу Нового року власницю магазину у селі очікував неприємний сюрприз – пошкоджений навісний замок на дверях приміщення.



Тоді з крамниці зникла ковбаса на суму 74 гривні, але жінка вирішила в поліцію не звертатися. Через два дні злодій знову пробрався в магазин.



Цього разу він вкрав чотири запальнички, шампунь, жіночий дезодорант та дві консерви зі сардинами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Гектари Горохівського району сталося дві крадіжки.Про це пише Волинь Нова Через кілька днів після приходу Нового року власницю магазину у селі очікував неприємний сюрприз – пошкоджений навісний замок на дверях приміщення.Тоді з крамниці зникла ковбаса на суму 74 гривні, але жінка вирішила в поліцію не звертатися. Через два дні злодій знову пробрався в магазин.Цього разу він вкрав чотири запальнички, шампунь, жіночий дезодорант та дві консерви зі сардинами.

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