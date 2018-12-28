На арені «GeneratorCity» відбудуться шоу програма та дискотека*

13 січня о 17:00 на арені розваг GeneratorCity, що в ТРЦ ПортCity, відбудеться небачене досі дійство: шоу програма від вихованців школи ролера, а на завершення – дискотека.Під час програми роллери будуть розважати глядачів кумедними сценками на роликах, продемонструють класичні та екстремальні стилі катання, проведуть «роллер-батли» та покажуть усю свою майстерність у виконанні фігур. Після шоу програми усі охочі зможуть приєднатись до «роллер-дискотеки» під час якої будуть розігруватись цінні подарунки.Арена розваг чекає на Вас, 13 січня з 17:00. З нами свята веселіші!