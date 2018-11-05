На Волині продовжують шукати чоловіка, який зник більше 3 тижнів тому. ФОТО
Сьогодні, 04:37
Родичі продовжують пошуки 40-річного мешканця села Холопичі Локачинського району, який 21-го грудня сів у маршрутку “Луцьк-Нововолинськ” і поїхав в сторону Володимира-Волинського.
Олександр Лисюк 1978-го року народження вийшов з дому близько 9:30 і досі не повернувся, - пише БУГ.
Як повідомляють рідні чоловіка, востаннє його бачили, коли о 9:45 сідав на зупинці села Холопичі у маршрутне таксі зі сполученням “Луцьк-Нововолинськ”.
“Він мав їхати на ринок в Локачі, але чомусь пропустив маршрутку, яка їхала туди, і сів на іншу. Був одягнений у світлу куртку кавового кольору, чорні штани та чорно-зелені черевики. Треба сказати, що він заїкається”, – розповіла сестра зниклого Тетяна.
Родичі розклеїли оголошення про розшук у Іваничах, Нововолинську та Володимирі-Волинському, проте до цих пір пошуки були безуспішними.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про Олександра Лисюка – телефонуйте за номером 0977031256 або на 102.
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Олександр Лисюк 1978-го року народження вийшов з дому близько 9:30 і досі не повернувся, - пише БУГ.
Як повідомляють рідні чоловіка, востаннє його бачили, коли о 9:45 сідав на зупинці села Холопичі у маршрутне таксі зі сполученням “Луцьк-Нововолинськ”.
“Він мав їхати на ринок в Локачі, але чомусь пропустив маршрутку, яка їхала туди, і сів на іншу. Був одягнений у світлу куртку кавового кольору, чорні штани та чорно-зелені черевики. Треба сказати, що він заїкається”, – розповіла сестра зниклого Тетяна.
Родичі розклеїли оголошення про розшук у Іваничах, Нововолинську та Володимирі-Волинському, проте до цих пір пошуки були безуспішними.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про Олександра Лисюка – телефонуйте за номером 0977031256 або на 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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