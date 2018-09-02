Я церкві та Христу не зрадив, – волинський священик про перехід з УПЦ МП в ПЦУ

У селі Мерва Горохівського району священик оголосив про перехід в ПЦУ з УПЦ МП, внаслідок чого йому заборонили служіння.Про це йдеться у сюжеті ТСН 19:30.Нагадаємо, парафія храму підтримала свого настоятеля і"Батюшка так вийшов і каже: хто хоче Московський патріархат? Люди, я аж здивувався, хором – ні! А хто в українську? Всі! Голосувати будем? Ні!", - каже житель селаАле вже наступного дня на сайті Волинської єпархії з’явився указ, в якому зазначалося, що протоієрею Павлові Кліцуку забороняється служіння "через ухилення у розкол та грубе порушення присяги священнослужителя"."Для мене їхнє рішення не має значення. Я хочу бути в лоні української православної церкви, я церкві не зрадив, Христу я не зрадив. Священик має нести правду Божу до людей", – прокоментував настоятель храму.