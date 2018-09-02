Я церкві та Христу не зрадив, – волинський священик про перехід з УПЦ МП в ПЦУ
Сьогодні, 13:33
У селі Мерва Горохівського району священик оголосив про перехід в ПЦУ з УПЦ МП, внаслідок чого йому заборонили служіння.
Про це йдеться у сюжеті ТСН 19:30.
Нагадаємо, парафія храму підтримала свого настоятеля і одноголосно перейшла до ПЦУ.
"Батюшка так вийшов і каже: хто хоче Московський патріархат? Люди, я аж здивувався, хором – ні! А хто в українську? Всі! Голосувати будем? Ні!", - каже житель села Леонід Крістіямполь.
Але вже наступного дня на сайті Волинської єпархії з’явився указ, в якому зазначалося, що протоієрею Павлові Кліцуку забороняється служіння "через ухилення у розкол та грубе порушення присяги священнослужителя".
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"Для мене їхнє рішення не має значення. Я хочу бути в лоні української православної церкви, я церкві не зрадив, Христу я не зрадив. Священик має нести правду Божу до людей", – прокоментував настоятель храму.
Кореспондент ТСН Тетяна Хомич
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Про це йдеться у сюжеті ТСН 19:30.
Нагадаємо, парафія храму підтримала свого настоятеля і одноголосно перейшла до ПЦУ.
"Батюшка так вийшов і каже: хто хоче Московський патріархат? Люди, я аж здивувався, хором – ні! А хто в українську? Всі! Голосувати будем? Ні!", - каже житель села Леонід Крістіямполь.
Але вже наступного дня на сайті Волинської єпархії з’явився указ, в якому зазначалося, що протоієрею Павлові Кліцуку забороняється служіння "через ухилення у розкол та грубе порушення присяги священнослужителя".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Волині у храмі, який перейшов до ПЦУ, відбулось богослужіння
"Для мене їхнє рішення не має значення. Я хочу бути в лоні української православної церкви, я церкві не зрадив, Христу я не зрадив. Священик має нести правду Божу до людей", – прокоментував настоятель храму.
Кореспондент ТСН Тетяна Хомич
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