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Я церкві та Христу не зрадив, – волинський священик про перехід з УПЦ МП в ПЦУ

Я церкві та Христу не зрадив, – волинський священик про перехід з УПЦ МП в ПЦУ
У селі Мерва Горохівського району священик оголосив про перехід в ПЦУ з УПЦ МП, внаслідок чого йому заборонили служіння.

Про це йдеться у сюжеті ТСН 19:30.

Нагадаємо, парафія храму підтримала свого настоятеля і одноголосно перейшла до ПЦУ.

"Батюшка так вийшов і каже: хто хоче Московський патріархат? Люди, я аж здивувався, хором – ні! А хто в українську? Всі! Голосувати будем? Ні!", - каже житель села Леонід Крістіямполь.

Але вже наступного дня на сайті Волинської єпархії з’явився указ, в якому зазначалося, що протоієрею Павлові Кліцуку забороняється служіння "через ухилення у розкол та грубе порушення присяги священнослужителя".

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"Для мене їхнє рішення не має значення. Я хочу бути в лоні української православної церкви, я церкві не зрадив, Христу я не зрадив. Священик має нести правду Божу до людей", – прокоментував настоятель храму.

Кореспондент ТСН Тетяна Хомич

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Теги: церква, Мерва, Волинь, священик
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