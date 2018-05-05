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У Луцьку на дитячому майданчику загубилась маленька дівчинка

У Луцьку на дитячому майданчику загубилась маленька дівчинка
В Луцьку патрульні допомогли відшукати батьків загубленої дівчинки.

Інцидент трапився 14 січня по проспекті Соборності,- інформує Патрульна поліція Волинської області.

Як стало відомо, на дитячому майданчику діти виявили малолітню дівчинку, яка попросила завести її додому.

Діти пішли по квартирах будинку і запитували чия вона, щоб повернути додому. Заявниця побачивши дітей сказала, щоб її більше не водили по квартирах та подзвонила на 102.

Патрульні поліцейські оперативно встановили місце проживання дівчинки та передали батькам.

Сьогодні ж (16 січня, - ред) патрульні відвідали цю жінку і вручили їй невеличкий сувенір та подякували за небайдужість.

У Луцьку на дитячому майданчику загубилась маленька дівчинка

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Теги: згуба, дитина, Луцьк
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