У Луцьку на дитячому майданчику загубилась маленька дівчинка
Сьогодні, 16:36
В Луцьку патрульні допомогли відшукати батьків загубленої дівчинки.
Інцидент трапився 14 січня по проспекті Соборності,- інформує Патрульна поліція Волинської області.
Як стало відомо, на дитячому майданчику діти виявили малолітню дівчинку, яка попросила завести її додому.
Діти пішли по квартирах будинку і запитували чия вона, щоб повернути додому. Заявниця побачивши дітей сказала, щоб її більше не водили по квартирах та подзвонила на 102.
Патрульні поліцейські оперативно встановили місце проживання дівчинки та передали батькам.
Сьогодні ж (16 січня, - ред) патрульні відвідали цю жінку і вручили їй невеличкий сувенір та подякували за небайдужість.
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Інцидент трапився 14 січня по проспекті Соборності,- інформує Патрульна поліція Волинської області.
Як стало відомо, на дитячому майданчику діти виявили малолітню дівчинку, яка попросила завести її додому.
Діти пішли по квартирах будинку і запитували чия вона, щоб повернути додому. Заявниця побачивши дітей сказала, щоб її більше не водили по квартирах та подзвонила на 102.
Патрульні поліцейські оперативно встановили місце проживання дівчинки та передали батькам.
Сьогодні ж (16 січня, - ред) патрульні відвідали цю жінку і вручили їй невеличкий сувенір та подякували за небайдужість.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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