У Луцьку на дитячому майданчику загубилась маленька дівчинка

В Луцьку патрульні допомогли відшукати батьків загубленої дівчинки.Інцидент трапився 14 січня по проспекті Соборності,- інформує Патрульна поліція Волинської області.Як стало відомо, на дитячому майданчику діти виявили малолітню дівчинку, яка попросила завести її додому.Діти пішли по квартирах будинку і запитували чия вона, щоб повернути додому. Заявниця побачивши дітей сказала, щоб її більше не водили по квартирах та подзвонила на 102.Патрульні поліцейські оперативно встановили місце проживання дівчинки та передали батькам.Сьогодні ж (16 січня, - ред) патрульні відвідали цю жінку і вручили їй невеличкий сувенір та подякували за небайдужість.