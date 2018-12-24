П'яний волинянин до смерті побив дружину

У селі Квітневе Рожищенського району нетверезий чоловік до смерті побив дружину.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Рожищенський відділ Маневицької місцевої прокуратури затвердив і скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про заподіяння 27-річним мешканцем села Квітневе Рожищенського району тяжких тілесних ушкоджень його дружині, що спричинило смерть потерпілої.Увечері 4 листопада 2018 року раніше судимий за крадіжки нетверезий чоловік, який незадовго до того умовно-достроково звільнився з місць позбавлення волі, під час сімейної сварки вдарив дружину кулаком у голову, завдавши жінці травм, від яких вона померла.Тепер зловмисника обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, й невдовзі він постане перед судом.Згідно із санкцією ч.2 ст. 121 КК України за вчинений чоловіком злочин передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.