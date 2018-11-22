Пожежа у церкві на Волині: просять допомогти відбудувати храм





Нагадаємо, 13 січня, у Свято-Покровській церкві



Нагадаємо, у новозбудованому приміщенні церкви вогонь знищив центральний купол на площі 15 метрів квадратних, та частково перекриття, а також внутрішні стіни. Врятувати вдалося будівлю церкви, церковні приладдя, ікони, іконостас.



Жителі села – парафіяни церкви – просять небайдужих допомогти відбудувати храм Господній, адже великими силами і стараннями далося його будівництво для невеликого села.



Тим, хто захоче допомогти відремонтувати храм після пожежі, в Ощадбанку відкритий рахунок Свято-Покровської релігійної громади Української православної церкви.



Код: ЗКПО 385124404

Рахунок: 2600 7300 8512 44

Код банку: 0930 3328

МФО: 303 398





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі села Пехи Шацького району просять небайдужих людей допомоги відбудувати церкву.Нагадаємо, 13 січня, у Свято-Покровській церкві сталася пожежа , - пише Район.Шацьк Нагадаємо, у новозбудованому приміщенні церкви вогонь знищив центральний купол на площі 15 метрів квадратних, та частково перекриття, а також внутрішні стіни. Врятувати вдалося будівлю церкви, церковні приладдя, ікони, іконостас.Жителі села – парафіяни церкви – просять небайдужих допомогти відбудувати храм Господній, адже великими силами і стараннями далося його будівництво для невеликого села.Тим, хто захоче допомогти відремонтувати храм після пожежі, в Ощадбанку відкритий рахунок Свято-Покровської релігійної громади Української православної церкви.Код: ЗКПО 385124404Рахунок: 2600 7300 8512 44Код банку: 0930 3328МФО: 303 398

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