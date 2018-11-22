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Пожежа у церкві на Волині: просять допомогти відбудувати храм

Пожежа у церкві на Волині: просять допомогти відбудувати храм
Жителі села Пехи Шацького району просять небайдужих людей допомоги відбудувати церкву.

Нагадаємо, 13 січня, у Свято-Покровській церкві сталася пожежа, - пише Район.Шацьк.

Нагадаємо, у новозбудованому приміщенні церкви вогонь знищив центральний купол на площі 15 метрів квадратних, та частково перекриття, а також внутрішні стіни. Врятувати вдалося будівлю церкви, церковні приладдя, ікони, іконостас.

Жителі села – парафіяни церкви – просять небайдужих допомогти відбудувати храм Господній, адже великими силами і стараннями далося його будівництво для невеликого села.

Тим, хто захоче допомогти відремонтувати храм після пожежі, в Ощадбанку відкритий рахунок Свято-Покровської релігійної громади Української православної церкви.

Код: ЗКПО 385124404
Рахунок: 2600 7300 8512 44
Код банку: 0930 3328
МФО: 303 398

Пожежа у церкві на Волині: просять допомогти відбудувати храм
Пожежа у церкві на Волині: просять допомогти відбудувати храм

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Теги: церква, пожежа, Пехи
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