Пожежа у церкві на Волині: просять допомогти відбудувати храм
Сьогодні, 12:25
Жителі села Пехи Шацького району просять небайдужих людей допомоги відбудувати церкву.
Нагадаємо, 13 січня, у Свято-Покровській церкві сталася пожежа, - пише Район.Шацьк.
Нагадаємо, у новозбудованому приміщенні церкви вогонь знищив центральний купол на площі 15 метрів квадратних, та частково перекриття, а також внутрішні стіни. Врятувати вдалося будівлю церкви, церковні приладдя, ікони, іконостас.
Жителі села – парафіяни церкви – просять небайдужих допомогти відбудувати храм Господній, адже великими силами і стараннями далося його будівництво для невеликого села.
Тим, хто захоче допомогти відремонтувати храм після пожежі, в Ощадбанку відкритий рахунок Свято-Покровської релігійної громади Української православної церкви.
Код: ЗКПО 385124404
Рахунок: 2600 7300 8512 44
Код банку: 0930 3328
МФО: 303 398
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, 13 січня, у Свято-Покровській церкві сталася пожежа, - пише Район.Шацьк.
Нагадаємо, у новозбудованому приміщенні церкви вогонь знищив центральний купол на площі 15 метрів квадратних, та частково перекриття, а також внутрішні стіни. Врятувати вдалося будівлю церкви, церковні приладдя, ікони, іконостас.
Жителі села – парафіяни церкви – просять небайдужих допомогти відбудувати храм Господній, адже великими силами і стараннями далося його будівництво для невеликого села.
Тим, хто захоче допомогти відремонтувати храм після пожежі, в Ощадбанку відкритий рахунок Свято-Покровської релігійної громади Української православної церкви.
Код: ЗКПО 385124404
Рахунок: 2600 7300 8512 44
Код банку: 0930 3328
МФО: 303 398
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Дмитро Монатік втретє стане татом, – ЗМІ
Сьогодні, 12:28
Пожежа у церкві на Волині: просять допомогти відбудувати храм
Сьогодні, 12:25
Стало відомо, де був чоловік, якого шукали 2 тижні у Луцьку
Сьогодні, 12:12
У Ківерцях активісти хочуть відновити занедбану зупинку
Сьогодні, 11:45