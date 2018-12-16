Без автошколи: в Україні можуть спростити процедуру отримання водійського посвідчення
Сьогодні, 06:13
В Україні хочуть скасувати проходження автошколи для отримання водійського посвідчення, повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.
Про це він на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, водії зможуть вибирати програму підготовки: або за допомогою курсів, або самостійно.
Також пропонується ввести інститут екзаменаторів і спростити процедуру отримання медичної довідки. Можуть скоротити список лікарів, яких треба пройти, і дозволити подавати меддовідку в онлайн-режимі.
Він зазначив, що такі норми успішно використовуються в Німеччині, Великій Британії, Норвегії, Чехії та Польщі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, водії зможуть вибирати програму підготовки: або за допомогою курсів, або самостійно.
Також пропонується ввести інститут екзаменаторів і спростити процедуру отримання медичної довідки. Можуть скоротити список лікарів, яких треба пройти, і дозволити подавати меддовідку в онлайн-режимі.
Він зазначив, що такі норми успішно використовуються в Німеччині, Великій Британії, Норвегії, Чехії та Польщі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Без автошколи: в Україні можуть спростити процедуру отримання водійського посвідчення
Сьогодні, 06:13
Для лучан змінили умови передачі показників лічильників
Сьогодні, 04:32
На Сумщині батько розбещував 7-річну доньку
Сьогодні, 02:20
Ведучий з Луцька озвучив одного з героїв історичної драми «Марія – королева Шотландії»
Сьогодні, 01:13