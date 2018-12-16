Без автошколи: в Україні можуть спростити процедуру отримання водійського посвідчення

Лев Парцхаладзе.



Про це він на своїй сторінці в



За його словами, водії зможуть вибирати програму підготовки: або за допомогою курсів, або самостійно.



Також пропонується ввести інститут екзаменаторів і спростити процедуру отримання медичної довідки. Можуть скоротити список лікарів, яких треба пройти, і дозволити подавати меддовідку в онлайн-режимі.



Він зазначив, що такі норми успішно використовуються в Німеччині, Великій Британії, Норвегії, Чехії та Польщі.



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