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Без автошколи: в Україні можуть спростити процедуру отримання водійського посвідчення

Без автошколи: в Україні можуть спростити процедуру отримання водійського посвідчення
В Україні хочуть скасувати проходження автошколи для отримання водійського посвідчення, повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

Про це він на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, водії зможуть вибирати програму підготовки: або за допомогою курсів, або самостійно.

Також пропонується ввести інститут екзаменаторів і спростити процедуру отримання медичної довідки. Можуть скоротити список лікарів, яких треба пройти, і дозволити подавати меддовідку в онлайн-режимі.

Він зазначив, що такі норми успішно використовуються в Німеччині, Великій Британії, Норвегії, Чехії та Польщі.
Без автошколи: в Україні можуть спростити процедуру отримання водійського посвідчення

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Теги: водійське посвідчення, автошкола
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