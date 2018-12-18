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Повідомили, коли зведуть на престол очільника ПЦУ Епіфанія

Повідомили, коли зведуть на престол очільника ПЦУ Епіфанія
Православна церква України оголосила дату інтронізації митрополита Епіфанія.

Це відбудеться 3 лютого, – йдеться в повідомленні ПЦУ в Facebook, передає УНІАН.

Нагадаємо, 5 січня в Стамбулі підписали Томос про автокефалію.

"Офіційно повідомляється, що інтронізація Митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться в неділю, 3 лютого 2019 р., під час Божественної літургії у Соборі Святої Софії Київської", - йдеться в ньому.

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Теги: Епіфаній
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