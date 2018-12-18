Повідомили, коли зведуть на престол очільника ПЦУ Епіфанія
Сьогодні, 08:52
Православна церква України оголосила дату інтронізації митрополита Епіфанія.
Це відбудеться 3 лютого, – йдеться в повідомленні ПЦУ в Facebook, передає УНІАН.
Нагадаємо, 5 січня в Стамбулі підписали Томос про автокефалію.
"Офіційно повідомляється, що інтронізація Митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться в неділю, 3 лютого 2019 р., під час Божественної літургії у Соборі Святої Софії Київської", - йдеться в ньому.
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Це відбудеться 3 лютого, – йдеться в повідомленні ПЦУ в Facebook, передає УНІАН.
Нагадаємо, 5 січня в Стамбулі підписали Томос про автокефалію.
"Офіційно повідомляється, що інтронізація Митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться в неділю, 3 лютого 2019 р., під час Божественної літургії у Соборі Святої Софії Київської", - йдеться в ньому.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Томос, селфі та колядки: Петро Порошенко на Волині. ФОТОРЕПОРТАЖ
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