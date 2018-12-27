Розповіли, як отримати знижку на квартиру у «Суперновій»*
Сьогодні, 10:40
У житловому комплексі «Супернова» будівельної компанії «Інвестор» можна придбати 2-кімнатні квартири, суттєво зекономивши на кожному квадратному метрі. Це можливо, якщо оплатити всю суму відразу.
Пропозиція діє на дві оселі у зданих будинках. Їхня площа становить по 68 квадратних метрів, пише Перший.
При 100-відсотковій оплаті діятиме акційна ціна 12 900 грн./м².
При відтермінуванні виплат на 6 місяців вартість становитиме 13 000 грн./м².
Якщо ж людина оплачуватиме за квартиру протягом року, то ціна житла буде 13 500 грн. /м².
У помешканнях ЖК «Супернова» автономне опалення. Тут встановлені двоконтурні газові котли фірми «Bosch» та радіатори «Kermi». На кухні, у ванній кімнаті та туалеті – тепла підлога.
У квартирах – металопластикові енергозберігаючі вікна та металеві протизломні двері.
Для всіх власників житла передбачені паркомісця. Прибудинкова територія викладена бруківкою, має освітлення та озеленення.
Розташована «Супернова» у районі вулиць Львівської та Потебні. Це близько до центру міста та разом з тим тут затишно і тихо.
Щоб придбати житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефонами:
096 030 20 10
095 030 20 10
або за адресою:
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Пропозиція діє на дві оселі у зданих будинках. Їхня площа становить по 68 квадратних метрів, пише Перший.
При 100-відсотковій оплаті діятиме акційна ціна 12 900 грн./м².
При відтермінуванні виплат на 6 місяців вартість становитиме 13 000 грн./м².
Якщо ж людина оплачуватиме за квартиру протягом року, то ціна житла буде 13 500 грн. /м².
У помешканнях ЖК «Супернова» автономне опалення. Тут встановлені двоконтурні газові котли фірми «Bosch» та радіатори «Kermi». На кухні, у ванній кімнаті та туалеті – тепла підлога.
У квартирах – металопластикові енергозберігаючі вікна та металеві протизломні двері.
Для всіх власників житла передбачені паркомісця. Прибудинкова територія викладена бруківкою, має освітлення та озеленення.
Розташована «Супернова» у районі вулиць Львівської та Потебні. Це близько до центру міста та разом з тим тут затишно і тихо.
Щоб придбати житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефонами:
096 030 20 10
095 030 20 10
або за адресою:
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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