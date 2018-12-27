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Розповіли, як отримати знижку на квартиру у «Суперновій»*

Розповіли, як отримати знижку на квартиру у «Суперновій»*
У житловому комплексі «Супернова» будівельної компанії «Інвестор» можна придбати 2-кімнатні квартири, суттєво зекономивши на кожному квадратному метрі. Це можливо, якщо оплатити всю суму відразу.

Пропозиція діє на дві оселі у зданих будинках. Їхня площа становить по 68 квадратних метрів, пише Перший.

При 100-відсотковій оплаті діятиме акційна ціна 12 900 грн./м².

При відтермінуванні виплат на 6 місяців вартість становитиме 13 000 грн./м².

Якщо ж людина оплачуватиме за квартиру протягом року, то ціна житла буде 13 500 грн. /м².

Планування квартир у «Суперновій» площею 68 м²
Планування квартир у «Суперновій» площею 68 м²


У помешканнях ЖК «Супернова» автономне опалення. Тут встановлені двоконтурні газові котли фірми «Bosch» та радіатори «Kermi». На кухні, у ванній кімнаті та туалеті – тепла підлога.

У квартирах – металопластикові енергозберігаючі вікна та металеві протизломні двері.

Для всіх власників житла передбачені паркомісця. Прибудинкова територія викладена бруківкою, має освітлення та озеленення.

ЖК «Супернова», листопад 2018 року
ЖК «Супернова», листопад 2018 року


Розташована «Супернова» у районі вулиць Львівської та Потебні. Це близько до центру міста та разом з тим тут затишно і тихо.

Щоб придбати житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефонами:

096 030 20 10

095 030 20 10

або за адресою:

вул. Цегельна, 28, м. Луцьк

вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк

Сайт: www.investor.lutsk.ua

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

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Теги: Інвестор
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