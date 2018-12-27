Розповіли, як отримати знижку на квартиру у «Суперновій»*





Пропозиція діє на дві оселі у зданих будинках. Їхня площа становить по 68 квадратних метрів, пише



При 100-відсотковій оплаті діятиме акційна ціна 12 900 грн./м².



При відтермінуванні виплат на 6 місяців вартість становитиме 13 000 грн./м².



Якщо ж людина оплачуватиме за квартиру протягом року, то ціна житла буде 13 500 грн. /м².



Планування квартир у «Суперновій» площею 68 м²



У помешканнях ЖК «Супернова» автономне опалення. Тут встановлені двоконтурні газові котли фірми «Bosch» та радіатори «Kermi». На кухні, у ванній кімнаті та туалеті – тепла підлога.



У квартирах – металопластикові енергозберігаючі вікна та металеві протизломні двері.



Для всіх власників житла передбачені паркомісця. Прибудинкова територія викладена бруківкою, має освітлення та озеленення.



ЖК «Супернова», листопад 2018 року



Розташована «Супернова» у районі вулиць Львівської та Потебні. Це близько до центру міста та разом з тим тут затишно і тихо.



Щоб придбати житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефонами:



096 030 20 10



095 030 20 10



або за адресою:



вул. Цегельна, 28, м. Луцьк



вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк



Сайт: www.investor.lutsk.ua



E-mail: [email protected]



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