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У Луцьку легковик влетів у дерево

У Луцьку легковик влетів у дерево
У Луцьку на вулиці Ківерцівській водій легковика злетів з дороги та врізався у дерево.

Про це пише Район.Луцьк.

Як повідомили у поліції, 36-річний водій автомобіля Lifan 520 не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, «злетів» з дороги та в'їхав у дерево.

На місце ДТП викликали слідчо-оперативну групу.

Відомо, що потерпілого забрала карета швидкої допомоги.

Автомобіль зазнав механічних ушкоджень.

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Теги: ДТП, аварія, Ківерцівська
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