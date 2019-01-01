У Луцьку легковик влетів у дерево





Про це пише



Як повідомили у поліції, 36-річний водій автомобіля Lifan 520 не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, «злетів» з дороги та в'їхав у дерево.



На місце ДТП викликали слідчо-оперативну групу.



Відомо, що потерпілого забрала карета швидкої допомоги.



Автомобіль зазнав механічних ушкоджень.

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