У Луцьку легковик влетів у дерево
Сьогодні, 10:49
У Луцьку на вулиці Ківерцівській водій легковика злетів з дороги та врізався у дерево.
Про це пише Район.Луцьк.
Як повідомили у поліції, 36-річний водій автомобіля Lifan 520 не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, «злетів» з дороги та в'їхав у дерево.
На місце ДТП викликали слідчо-оперативну групу.
Відомо, що потерпілого забрала карета швидкої допомоги.
Автомобіль зазнав механічних ушкоджень.
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Про це пише Район.Луцьк.
Як повідомили у поліції, 36-річний водій автомобіля Lifan 520 не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, «злетів» з дороги та в'їхав у дерево.
На місце ДТП викликали слідчо-оперативну групу.
Відомо, що потерпілого забрала карета швидкої допомоги.
Автомобіль зазнав механічних ушкоджень.
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