У селищі на Волині освятили воду. ФОТО





Фото події опублікував настоятель храму Володимир Гичка, передає



Зранку, у день Надвечір'я Богоявлення, який відзначають 18 січня, у Шацьку освятили воду.



Освячення води у лісі біля криниці провів настоятель Свято-Онуфріївського храму Володимир Гичка.



Освятити воду та помолитися Богу зібралося чимало парафіян храму.





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