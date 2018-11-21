У селищі на Волині освятили воду. ФОТО
Сьогодні, 18:48
У Шацьку поблизу цілющої криниці освятили воду.
Фото події опублікував настоятель храму Володимир Гичка, передає Район.Шацьк.
Зранку, у день Надвечір'я Богоявлення, який відзначають 18 січня, у Шацьку освятили воду.
Освячення води у лісі біля криниці провів настоятель Свято-Онуфріївського храму Володимир Гичка.
Освятити воду та помолитися Богу зібралося чимало парафіян храму.
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Фото події опублікував настоятель храму Володимир Гичка, передає Район.Шацьк.
Зранку, у день Надвечір'я Богоявлення, який відзначають 18 січня, у Шацьку освятили воду.
Освячення води у лісі біля криниці провів настоятель Свято-Онуфріївського храму Володимир Гичка.
Освятити воду та помолитися Богу зібралося чимало парафіян храму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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