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У селищі на Волині освятили воду. ФОТО

У селищі на Волині освятили воду. ФОТО
У Шацьку поблизу цілющої криниці освятили воду.

Фото події опублікував настоятель храму Володимир Гичка, передає Район.Шацьк.

Зранку, у день Надвечір'я Богоявлення, який відзначають 18 січня, у Шацьку освятили воду.

Освячення води у лісі біля криниці провів настоятель Свято-Онуфріївського храму Володимир Гичка.

Освятити воду та помолитися Богу зібралося чимало парафіян храму.

У селищі на Волині освятили воду. ФОТО
У селищі на Волині освятили воду. ФОТО
У селищі на Волині освятили воду. ФОТО
У селищі на Волині освятили воду. ФОТО
У селищі на Волині освятили воду. ФОТО
У селищі на Волині освятили воду. ФОТО
У селищі на Волині освятили воду. ФОТО
У селищі на Волині освятили воду. ФОТО
У селищі на Волині освятили воду. ФОТО
У селищі на Волині освятили воду. ФОТО

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Теги: вода, Шацьк, Волинь, освячення
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