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Волинь – у ТОПі найбільш екологічно чистих регіонів України

Волинь – у ТОПі найбільш екологічно чистих регіонів України
Найбільш екологічно чистим регіоном України визнали Чернівецьку область.

Про це говорять результати екологічного рейтингу, опублікованому в журналі "Фокус", - передає gazeta.ua.

"Тут немає таких великих промислових комплексів, як на сході країни, і в числі головних забруднювачів навколишнього середовища є лише кілька підприємств: чернівецький водоканал, місцевий комбінат, цегельний і бетонний заводи", - йдеться у повідомленні.

У результаті загальний бал Чернівецької області – 53,5, викиди забруднюючих речовин – 0.4 т/кв. км, а очікувана тривалість життя для обох статей – 73,3 роки.

Наступні 5 місць у рейтингу – Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Закарпатська, Волинська області.

На "дні" рейтингу Донецька і Дніпропетровська області. На Донеччині викиди становлять 29,6 т на кв. км, що в 74 рази більше, ніж у Чернівецькій. А в Дніпропетровській області очікувана тривалість життя для обох статей – 70,2 роки, що на 3 роки менше, ніж у найчистішому регіоні України.

Порівняно з попереднім рейтингом, показники покращилися одразу в 3 областях. Мова йде про Івано-Франківську, Харківську і Сумську області.

"Наприклад, компанія "Фармак" інвестувала $40 млн у будівництво у Шостці ультрасучасного заводу з виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів, оснащеного сучасними системами очищення повітря і води", - йдеться у дослідженні.

Порівняно з минулим рейтингом, очікувана тривалість життя для обох статей у Сумській області зросла на 6 місяців, і зараз становить 71,7 років.

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Теги: екологія, Волинь
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