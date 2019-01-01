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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 19 і 20 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 19 і 20 січня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю у Луцьку, Любешеві, Володимирі-Волинському, Маневичах, Ковелі, Світязі - без опадів.

Температура повітря вночі від -12 до -4 градусів, удень до -3…0.

Вітер північний, південно-західний, північно-західний, північно-східний і західний, 1-5 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо.

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Теги: погода, прогноз
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