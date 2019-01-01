Смерть на Водохреще: закарпатець прострелив собі голову
Сьогодні, 16:00
Житель села Шишлівці Ужгородського району прострелив собі голову.
Про це повідомляють Новини Закарпаття.
Чоловіка доправилидо обласної лікарні з вогнепальним пораненням голови. Через поранення не сумісне з життям він помер у приймальному відділенні.
За словами рідних, чоловік майстрував самостріли та піротехнічні вироби, що, ймовірно, і стало причиною смертельного поранення.
Наразі поліція встановлює обставини смерті.
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Про це повідомляють Новини Закарпаття.
Чоловіка доправилидо обласної лікарні з вогнепальним пораненням голови. Через поранення не сумісне з життям він помер у приймальному відділенні.
За словами рідних, чоловік майстрував самостріли та піротехнічні вироби, що, ймовірно, і стало причиною смертельного поранення.
Наразі поліція встановлює обставини смерті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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