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Смерть на Водохреще: закарпатець прострелив собі голову

Смерть на Водохреще: закарпатець прострелив собі голову
Житель села Шишлівці Ужгородського району прострелив собі голову.

Про це повідомляють Новини Закарпаття.

Чоловіка доправилидо обласної лікарні з вогнепальним пораненням голови. Через поранення не сумісне з життям він помер у приймальному відділенні.

За словами рідних, чоловік майстрував самостріли та піротехнічні вироби, що, ймовірно, і стало причиною смертельного поранення.

Наразі поліція встановлює обставини смерті.

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Теги: смерть, вистріл
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