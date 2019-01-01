Майже одноголосно: на Волині ще одна громада відреклася від УПЦ (МП). ВІДЕО

Релігійна громада села Нічогівка Маневицького району прийняла рішення про перехід церкви з УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України. Рішення прийняли майже одноголосно сьогодні, 20 січня.Про це сповістила на своїй сторінці у Facebook активісткаЗа словами авторки допису, за протоколом зборів 101 людина проголосувала за таке рішення, 1-проти, 1 -утрималася, 4 - не голосували.Майя Москвич додала, що відчула неймовірну гордість за своє рідне село.Далі допис активістки подаємо без змін."95,3% - за! Єдність і неймовірне піднесення!Я не пригадую в своєму селі нічого подібного! На збори прийшли всі - і молоді і старі і з міст поприїжджали - реально зібралася вся громада!«...на фронті я не зустрів жодного священника Московського патріархату. Були навіть бабтисти, а з Московського нікого...»«...хіба це українська церква, яка викреслює зі списку «За Упокій» тих хто ходив в іншу церкву?... Я хочу щоб в моїй церкві служба закінчувалась словами: Боже єдиний великий, Ти нам Україну храни!...»«...нас вчили іншої історії, ми були жовтенятами і піонерами, нам в голови вкладали не правду. Ми вірили в одне, тепер ми знаєм правду і нема ніякого гріха і сорому в тому щоб змінити позицію, на правильну. Є Україна, є українська мова, є українська нація, чого ми не можем мати українську церкву...?»«...коли ми будували церкву багато людей казали давайте зразу зробимо її українською. Але тоді українська була ще не канонічною. Тепер Українська церква канонічна...»«... Томос це не просто папірець. Це значить що ми частина світового православ`я. Ми визнані Константинополем. А вони кажуть Кирил вищий за Варфоломія, як таке може бути?...»«...хтось був на Майдані, хтось пішов на війну - всі творили сучасну історію України, кожен в міру своїх можливостей. А зараз до творення історії може долучитися кожен, не виїжджаючи з села! Путін пішов на нас війною, забрав в нас частину території але втратив значно більше. Створення української церкви - це беззаперечне свідченння що в нашій боротьбі Бог з нами!...»І це лише частина слів виступаючих!З раніше колись затурканого, нічим не примітного села, в яке навіть маршрутка не заїжджала - ми в оду мить стали свідомим селом!Я пишаюся своїми односельчанами! Воістину мені тепер не соромно буде казати, що я родом з села Нічогівка, села, котре в числі перших на Волині прийняло рішення бути вільним від Москви!Якщо ми змогли це зробити - це зможе зробити будь-яка громада!Вітаю всіх з цим історичним рішенням!!! Слава Україні!", - написала активістка.