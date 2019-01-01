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На Київщині грабіжник до коми побив пенсіонера

На Київщині грабіжник до коми побив пенсіонера
У Київській області грабіжник жорстоко побив пенсіонера.

Постраждалий перебуває в комі, - пише УНН.

Подія сталася у селі Завадівка. Невідомий зловмисник вільно увійшов до будинку пенсіонера та побив 67-річного господаря. Після цього грабіжник забрав гроші у сумі 15 тисяч гривень та зник з місця злочину.

Постраждалого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, множинними забоями голови. Чоловік перебуває у комі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст. 187 ККУ – розбій.

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Теги: грабіжник, кома, пенсіонер
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