На Київщині грабіжник до коми побив пенсіонера
Сьогодні, 10:37
У Київській області грабіжник жорстоко побив пенсіонера.
Постраждалий перебуває в комі, - пише УНН.
Подія сталася у селі Завадівка. Невідомий зловмисник вільно увійшов до будинку пенсіонера та побив 67-річного господаря. Після цього грабіжник забрав гроші у сумі 15 тисяч гривень та зник з місця злочину.
Постраждалого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, множинними забоями голови. Чоловік перебуває у комі.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст. 187 ККУ – розбій.
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Постраждалий перебуває в комі, - пише УНН.
Подія сталася у селі Завадівка. Невідомий зловмисник вільно увійшов до будинку пенсіонера та побив 67-річного господаря. Після цього грабіжник забрав гроші у сумі 15 тисяч гривень та зник з місця злочину.
Постраждалого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, множинними забоями голови. Чоловік перебуває у комі.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст. 187 ККУ – розбій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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