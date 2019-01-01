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У волинському храмі, громада якого хоче перейти до ПЦУ, змінили замки

У волинському храмі, громада якого хоче перейти до ПЦУ, змінили замки
У храмі села Кримне Броницької сільської ради прихильники ПЦУ змінили замки.

Про це повідомив сільський голова Петро Кошелюк, пише Район Камінь-Каширський.

Нагадаємо, збори громади провели ще 17 січня, але священики УПЦ МП закрилися у храмі.

Голова зазначив, що громада сподівається, що на цьому всі суперечки довкола храму припиняться.

«Священик Сергій Голодюк забрав з храму усі необхідні йому речі, прихожани замінили замки, щоб більше нічого не виносилося, і вирішили, що варто запломбувати входи до церкви. Поліція це і зробила», – розповідає сільський голова.

Церковна громада одразу обрала старосту церкви та членів першої двадцятки. Ці люди поки що і займатимуться оформленням усіх потрібних документів для приєднання до ПЦУ.

Зазначимо, що напередодні та у день свята Хрещення Господнього разом з парафіянами молився декан Камінь-Каширського району отець Володимир Мицько. Увечері 18 січня він та віряни зайшли до храму і провели богослужіння. Щоправда, прихильники УПЦ МП спробували цьому завадити.

«Місцевий житель вдарив отця Володимира в груди, хтось поцупив кропило для води, заважали проводити службу перекрикуючи...» – розповідає Петро Кошелюк.

Зранку 19 січня священик Сергій Голодюк не пустив до церкви прихильників ПЦУ. І близько півтисячі вірян, які прийшли освячувати воду разом з дітками, простояли службу на вулиці. Молилися разом із отцем Володимиром Мицьком.

Цього разу обійшлося без стусанів, проте словесна перепалка таки була.

«Отець Сергій бачив, що до нього на освячення води прийшло лише близько двадцяти осіб, а більша частина селян, кілька сотень, все ж не бажають, щоб у них правив «московський батюшка» і щоб церква була «московською». Тож наступного дня батюшка забрав речі, і, як сподіваються люди, більше не перешкоджатиме богослужінню в храмі», – підсумував сільський голова.


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Теги: церква, Волинь, ПЦУ
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