Кохання без кордонів: минулоріч волиняни брали шлюб зі шведами, американцями і китайцями

Працівники Луцького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області підвели підсумки роботи за 2018 рік.Про це повідомили прес-службі юстиції Волині.За інформацією майже 20 тисяч громадян прийняли працівники відділу. Зареєстровано 7 628 актів цивільного стану, видано 12 248 свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та 5 988 витягів з ДРАЦСГ.Свої долі поєднали 1734 пари наречених, 201 пара скористалась пілотним проектом “Шлюб за добу”. Сімдесят двоє іноземних громадян з Іраку, Ізраїлю, Швеції, Нігерії, США, Єгипту, Китаю та інших країн стали “другою половинкою” для наших дівчат і хлопців.3208 маленьких лучан влилися у велику українську родину. 2 458документів про народження видали у пологовому будинку. 652 довідкипідтвердили реєстрацію місця проживання новонароджених малят.205 громадян скористались послугами веб-порталу “Звернення у сферідержавної реєстрації актів цивільного стану”. Апостильовано 258 документів."Новий 2019 рік буде ще більш цікавим, творчим і різноманітним. Цеособливий рік для нас всіх: 100-річчя утворення органів реєстраціїактів цивільного стану в Україні", - йдеться у повідомленні.