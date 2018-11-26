Кохання без кордонів: минулоріч волиняни брали шлюб зі шведами, американцями і китайцями
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Працівники Луцького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області підвели підсумки роботи за 2018 рік.
Про це повідомили прес-службі юстиції Волині.
За інформацією майже 20 тисяч громадян прийняли працівники відділу. Зареєстровано 7 628 актів цивільного стану, видано 12 248 свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та 5 988 витягів з ДРАЦСГ.
Свої долі поєднали 1734 пари наречених, 201 пара скористалась пілотним проектом “Шлюб за добу”. Сімдесят двоє іноземних громадян з Іраку, Ізраїлю, Швеції, Нігерії, США, Єгипту, Китаю та інших країн стали “другою половинкою” для наших дівчат і хлопців.
3208 маленьких лучан влилися у велику українську родину. 2 458
документів про народження видали у пологовому будинку. 652 довідки
підтвердили реєстрацію місця проживання новонароджених малят.
205 громадян скористались послугами веб-порталу “Звернення у сфері
державної реєстрації актів цивільного стану”. Апостильовано 258 документів.
"Новий 2019 рік буде ще більш цікавим, творчим і різноманітним. Це
особливий рік для нас всіх: 100-річчя утворення органів реєстрації
актів цивільного стану в Україні", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили прес-службі юстиції Волині.
За інформацією майже 20 тисяч громадян прийняли працівники відділу. Зареєстровано 7 628 актів цивільного стану, видано 12 248 свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та 5 988 витягів з ДРАЦСГ.
Свої долі поєднали 1734 пари наречених, 201 пара скористалась пілотним проектом “Шлюб за добу”. Сімдесят двоє іноземних громадян з Іраку, Ізраїлю, Швеції, Нігерії, США, Єгипту, Китаю та інших країн стали “другою половинкою” для наших дівчат і хлопців.
3208 маленьких лучан влилися у велику українську родину. 2 458
документів про народження видали у пологовому будинку. 652 довідки
підтвердили реєстрацію місця проживання новонароджених малят.
205 громадян скористались послугами веб-порталу “Звернення у сфері
державної реєстрації актів цивільного стану”. Апостильовано 258 документів.
"Новий 2019 рік буде ще більш цікавим, творчим і різноманітним. Це
особливий рік для нас всіх: 100-річчя утворення органів реєстрації
актів цивільного стану в Україні", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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