Про зародження волинського футболу написали книгу





Її автор – один з найвідоміших луцьких знавців футбольної статистики Сергій Грудняк. Перші свої дослідження він розпочав ще у 1990-х. Вдалося зібрати дані про зародження гри мільйонів у Луцьку, Рівному, Ковелі, Дубно, Кременці, Костополі, Володимирі-Волинському, Здолбунові тощо, - пише



Автор чимало часу провів за роботою з архівними документами, паралельно на Рівненщині працював колега Сергія Грудняка Юрій Мельник, а у Львові Богдан Люпа вивчав дані у бібліотеці імені Василя Стефаника.



Також фактажем для книги поділилися й польські знавці футбольної статистики. Зокрема, Лєшек Шледзьона, автор цілої серії видань з історії футболу Польщі до початку ІІ світової війни. Окрім безлічі цікавих фактів у книзі Сергія Грудняка зібрано й чимало історичних фотографій.



Наклад книги обмежений. Придбати видання можна в автора.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно у луцькому видавництві «Терен» Андрія Криштальського побачила світ книга «Футбол у Волинському воєводстві 1921-1939».Її автор – один з найвідоміших луцьких знавців футбольної статистики. Перші свої дослідження він розпочав ще у 1990-х. Вдалося зібрати дані про зародження гри мільйонів у Луцьку, Рівному, Ковелі, Дубно, Кременці, Костополі, Володимирі-Волинському, Здолбунові тощо, - пише Вісник Автор чимало часу провів за роботою з архівними документами, паралельно на Рівненщині працював колега Сергія Грудняка, а у Львовівивчав дані у бібліотеці імені Василя Стефаника.Також фактажем для книги поділилися й польські знавці футбольної статистики. Зокрема,, автор цілої серії видань з історії футболу Польщі до початку ІІ світової війни. Окрім безлічі цікавих фактів у книзі Сергія Грудняка зібрано й чимало історичних фотографій.Наклад книги обмежений. Придбати видання можна в автора.

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