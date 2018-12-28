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Про зародження волинського футболу написали книгу

Про зародження волинського футболу написали книгу
Нещодавно у луцькому видавництві «Терен» Андрія Криштальського побачила світ книга «Футбол у Волинському воєводстві 1921-1939».

Її автор – один з найвідоміших луцьких знавців футбольної статистики Сергій Грудняк. Перші свої дослідження він розпочав ще у 1990-х. Вдалося зібрати дані про зародження гри мільйонів у Луцьку, Рівному, Ковелі, Дубно, Кременці, Костополі, Володимирі-Волинському, Здолбунові тощо, - пише Вісник.

Автор чимало часу провів за роботою з архівними документами, паралельно на Рівненщині працював колега Сергія Грудняка Юрій Мельник, а у Львові Богдан Люпа вивчав дані у бібліотеці імені Василя Стефаника.

Також фактажем для книги поділилися й польські знавці футбольної статистики. Зокрема, Лєшек Шледзьона, автор цілої серії видань з історії футболу Польщі до початку ІІ світової війни. Окрім безлічі цікавих фактів у книзі Сергія Грудняка зібрано й чимало історичних фотографій.

Наклад книги обмежений. Придбати видання можна в автора.

Про зародження волинського футболу написали книгу
Про зародження волинського футболу написали книгу
Про зародження волинського футболу написали книгу
Про зародження волинського футболу написали книгу
Про зародження волинського футболу написали книгу
Про зародження волинського футболу написали книгу

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Теги: спорт, футбол, історія
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