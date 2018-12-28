Про зародження волинського футболу написали книгу
Сьогодні, 18:46
Нещодавно у луцькому видавництві «Терен» Андрія Криштальського побачила світ книга «Футбол у Волинському воєводстві 1921-1939».
Її автор – один з найвідоміших луцьких знавців футбольної статистики Сергій Грудняк. Перші свої дослідження він розпочав ще у 1990-х. Вдалося зібрати дані про зародження гри мільйонів у Луцьку, Рівному, Ковелі, Дубно, Кременці, Костополі, Володимирі-Волинському, Здолбунові тощо, - пише Вісник.
Автор чимало часу провів за роботою з архівними документами, паралельно на Рівненщині працював колега Сергія Грудняка Юрій Мельник, а у Львові Богдан Люпа вивчав дані у бібліотеці імені Василя Стефаника.
Також фактажем для книги поділилися й польські знавці футбольної статистики. Зокрема, Лєшек Шледзьона, автор цілої серії видань з історії футболу Польщі до початку ІІ світової війни. Окрім безлічі цікавих фактів у книзі Сергія Грудняка зібрано й чимало історичних фотографій.
Наклад книги обмежений. Придбати видання можна в автора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Її автор – один з найвідоміших луцьких знавців футбольної статистики Сергій Грудняк. Перші свої дослідження він розпочав ще у 1990-х. Вдалося зібрати дані про зародження гри мільйонів у Луцьку, Рівному, Ковелі, Дубно, Кременці, Костополі, Володимирі-Волинському, Здолбунові тощо, - пише Вісник.
Автор чимало часу провів за роботою з архівними документами, паралельно на Рівненщині працював колега Сергія Грудняка Юрій Мельник, а у Львові Богдан Люпа вивчав дані у бібліотеці імені Василя Стефаника.
Також фактажем для книги поділилися й польські знавці футбольної статистики. Зокрема, Лєшек Шледзьона, автор цілої серії видань з історії футболу Польщі до початку ІІ світової війни. Окрім безлічі цікавих фактів у книзі Сергія Грудняка зібрано й чимало історичних фотографій.
Наклад книги обмежений. Придбати видання можна в автора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 січня
Сьогодні, 19:00
У селі на Волині зарубали чоловіка, підозрюваного арештували
Сьогодні, 18:53
Про зародження волинського футболу написали книгу
Сьогодні, 18:46
«Один в каное» знову виступить у «Промені»*
Сьогодні, 18:31
Медіа