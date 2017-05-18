На Рівненщині скажений кіт покусав трьох людей
Сьогодні, 17:04
У селі Грушвиці Першій на Рівненщині кіт напав на трьох своїх господарів.
Як повідомляє Рівненський міжрайонний відділ, тварина покусала їм гомілки та подряпала обличчя, - пише Рівне вечірнє.
Виявилося, що кіт був скаженим. Ветеринари припускають, що хворобу йому могли передати дикі тварини.
Наразі людей лікують в районній лікарні.
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Як повідомляє Рівненський міжрайонний відділ, тварина покусала їм гомілки та подряпала обличчя, - пише Рівне вечірнє.
Виявилося, що кіт був скаженим. Ветеринари припускають, що хворобу йому могли передати дикі тварини.
Наразі людей лікують в районній лікарні.
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