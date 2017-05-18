На Рівненщині скажений кіт покусав трьох людей





Як повідомляє Рівненський міжрайонний відділ, тварина покусала їм гомілки та подряпала обличчя, - пише



Виявилося, що кіт був скаженим. Ветеринари припускають, що хворобу йому могли передати дикі тварини.



Наразі людей лікують в районній лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Грушвиці Першій на Рівненщині кіт напав на трьох своїх господарів.Як повідомляє Рівненський міжрайонний відділ, тварина покусала їм гомілки та подряпала обличчя, - пише Рівне вечірнє Виявилося, що кіт був скаженим. Ветеринари припускають, що хворобу йому могли передати дикі тварини.Наразі людей лікують в районній лікарні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію