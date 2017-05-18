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На Рівненщині скажений кіт покусав трьох людей

На Рівненщині скажений кіт покусав трьох людей
У селі Грушвиці Першій на Рівненщині кіт напав на трьох своїх господарів.

Як повідомляє Рівненський міжрайонний відділ, тварина покусала їм гомілки та подряпала обличчя, - пише Рівне вечірнє.

Виявилося, що кіт був скаженим. Ветеринари припускають, що хворобу йому могли передати дикі тварини.

Наразі людей лікують в районній лікарні.

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Теги: кіт, сказ
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