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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 24 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 24 січня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах,
Любешеві опадів не передбачається.

Температура повітря вночі до -10…-8 градусів, удень – -7…-5.

Вітер північно-східний, північний і східний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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