Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 24 січня





У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах,

Любешеві опадів не передбачається.



Температура повітря вночі до -10…-8 градусів, удень – -7…-5.



Вітер північно-східний, північний і східний, 1-5 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах,Любешеві опадів не передбачається.Температура повітря вночі до -10…-8 градусів, удень – -7…-5.Вітер північно-східний, північний і східний, 1-5 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

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