Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 24 січня
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах,
Любешеві опадів не передбачається.
Температура повітря вночі до -10…-8 градусів, удень – -7…-5.
Вітер північно-східний, північний і східний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.
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У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах,
Любешеві опадів не передбачається.
Температура повітря вночі до -10…-8 градусів, удень – -7…-5.
Вітер північно-східний, північний і східний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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