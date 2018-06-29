У селі на Волині збудують новий футбольний майданчик
Сьогодні, 21:16
У селі Цміни, що на Волині, побудують нове футбольне міні-поле зі штучним покриттям, передає УНН із посиланням на ProZorro.
Спортивний майданчик буде зведено на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
Тендер із будівництва міні-поля проводив департамент регіонального розвитку та ЖКГ Волинської ОДА.
Будувати нове футбольне міні-поле буде ТОВ "ЗАХІДАТОМБУДМОНТАЖ". Згідно з умовами договору, укладеного між замовником тендеру та переможцем, будівництво футбольного міні-поля буде завершене до 31 грудня 2019 року.
Як писав УНН, тендери щодо будівництва футбольних майданчиків для дітей пройшли майже у всіх регіонах країни. Футбольні поля переважно зводитимуть у сільських школах та віддалених від обласних центів регіонах. Виконавцями держзамовлення виступають абсолютно різні підрядники, переважно, місцеві.
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Спортивний майданчик буде зведено на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
Тендер із будівництва міні-поля проводив департамент регіонального розвитку та ЖКГ Волинської ОДА.
Будувати нове футбольне міні-поле буде ТОВ "ЗАХІДАТОМБУДМОНТАЖ". Згідно з умовами договору, укладеного між замовником тендеру та переможцем, будівництво футбольного міні-поля буде завершене до 31 грудня 2019 року.
Як писав УНН, тендери щодо будівництва футбольних майданчиків для дітей пройшли майже у всіх регіонах країни. Футбольні поля переважно зводитимуть у сільських школах та віддалених від обласних центів регіонах. Виконавцями держзамовлення виступають абсолютно різні підрядники, переважно, місцеві.
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