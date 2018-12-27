Лучани скаржаться на аварійну стіну будинку. ФОТО

Лучани скаржаться на аварійну стіну будинку, яка знаходиться по проспекту Відродження 26а.Про це написала у facebook користувачкаУ дописі жінка зазначає, що стіна руйнується практично кожного дня, тобто обсипається штукатурка і випадають шматки цегли.До слова, приміщення із аварійною стіною є приватним і на балансі ЖЕКу не перебуває."...Стіна руйнується кожного дня (сиплеться штукатурка і вивалюються шматки цегли), особливо осипається після дощу, або сильного морозу. Власник приміщення на звернення не реагує. Цікаво - кого призначать крайнім, коли впаде комусь на голову?", - пише Оксана Жирнова.