Лучани скаржаться на аварійну стіну будинку. ФОТО
Сьогодні, 09:23
Лучани скаржаться на аварійну стіну будинку, яка знаходиться по проспекту Відродження 26а.
Про це написала у facebook користувачка Оксана Жирнова.
У дописі жінка зазначає, що стіна руйнується практично кожного дня, тобто обсипається штукатурка і випадають шматки цегли.
До слова, приміщення із аварійною стіною є приватним і на балансі ЖЕКу не перебуває.
"...Стіна руйнується кожного дня (сиплеться штукатурка і вивалюються шматки цегли), особливо осипається після дощу, або сильного морозу. Власник приміщення на звернення не реагує. Цікаво - кого призначать крайнім, коли впаде комусь на голову?", - пише Оксана Жирнова.
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Про це написала у facebook користувачка Оксана Жирнова.
У дописі жінка зазначає, що стіна руйнується практично кожного дня, тобто обсипається штукатурка і випадають шматки цегли.
До слова, приміщення із аварійною стіною є приватним і на балансі ЖЕКу не перебуває.
"...Стіна руйнується кожного дня (сиплеться штукатурка і вивалюються шматки цегли), особливо осипається після дощу, або сильного морозу. Власник приміщення на звернення не реагує. Цікаво - кого призначать крайнім, коли впаде комусь на голову?", - пише Оксана Жирнова.
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