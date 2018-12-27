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Лучани скаржаться на аварійну стіну будинку. ФОТО

Лучани скаржаться на аварійну стіну будинку. ФОТО
Лучани скаржаться на аварійну стіну будинку, яка знаходиться по проспекту Відродження 26а.

Про це написала у facebook користувачка Оксана Жирнова.

У дописі жінка зазначає, що стіна руйнується практично кожного дня, тобто обсипається штукатурка і випадають шматки цегли.

До слова, приміщення із аварійною стіною є приватним і на балансі ЖЕКу не перебуває.

"...Стіна руйнується кожного дня (сиплеться штукатурка і вивалюються шматки цегли), особливо осипається після дощу, або сильного морозу. Власник приміщення на звернення не реагує. Цікаво - кого призначать крайнім, коли впаде комусь на голову?", - пише Оксана Жирнова.
Лучани скаржаться на аварійну стіну будинку. ФОТО
Лучани скаржаться на аварійну стіну будинку. ФОТО
Лучани скаржаться на аварійну стіну будинку. ФОТО
Лучани скаржаться на аварійну стіну будинку. ФОТО

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Теги: стіна, скарги, лучани
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