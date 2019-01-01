Громада волинського храму УПЦ МП обговорить можливість переходу до ПЦУ
Сьогодні, 14:28
У селі Малий Порськ Ковельського району відбудуться збори громади парафії місцевого храму щодо переходу до ПЦУ.
Про це пише Район.Ковель.
Зазначають, що збори у будинку культури села відбудуться 27 січня о 12:00.
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Про це пише Район.Ковель.
Зазначають, що збори у будинку культури села відбудуться 27 січня о 12:00.
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