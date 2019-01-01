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Громада волинського храму УПЦ МП обговорить можливість переходу до ПЦУ

Громада волинського храму УПЦ МП обговорить можливість переходу до ПЦУ
У селі Малий Порськ Ковельського району відбудуться збори громади парафії місцевого храму щодо переходу до ПЦУ.

Про це пише Район.Ковель.

Зазначають, що збори у будинку культури села відбудуться 27 січня о 12:00.


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Теги: церква, Волинь, ПЦУ
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