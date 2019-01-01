Громада волинського храму УПЦ МП обговорить можливість переходу до ПЦУ





Про це пише



Зазначають, що збори у будинку культури села відбудуться 27 січня о 12:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Малий Порськ Ковельського району відбудуться збори громади парафії місцевого храму щодо переходу до ПЦУ.Про це пише Район.Ковель Зазначають, що збори у будинку культури села відбудуться 27 січня о 12:00.

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