У Луцьку поблизу замку невідомі побили ліхтарі





Світлинами поділився Микола Більшевич на своїй сторінці у Facebook.



«Вже в шосте запитую: хто зпроектував в глухій частині замку і хто затвердив побудову тіра для пацанви?» – питає чоловік.



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