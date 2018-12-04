У Луцьку поблизу замку невідомі побили ліхтарі
Сьогодні, 16:15
У Луцьку поблизу замку Любарта вандали побили ліхтарі.
Світлинами поділився Микола Більшевич на своїй сторінці у Facebook.
«Вже в шосте запитую: хто зпроектував в глухій частині замку і хто затвердив побудову тіра для пацанви?» – питає чоловік.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Судили неповнолітнього вандала, який зробив рейвах у центрі Любешева
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Світлинами поділився Микола Більшевич на своїй сторінці у Facebook.
«Вже в шосте запитую: хто зпроектував в глухій частині замку і хто затвердив побудову тіра для пацанви?» – питає чоловік.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Судили неповнолітнього вандала, який зробив рейвах у центрі Любешева
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