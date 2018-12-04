вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку поблизу замку невідомі побили ліхтарі

У Луцьку поблизу замку невідомі побили ліхтарі
У Луцьку поблизу замку Любарта вандали побили ліхтарі.

Світлинами поділився Микола Більшевич на своїй сторінці у Facebook.

«Вже в шосте запитую: хто зпроектував в глухій частині замку і хто затвердив побудову тіра для пацанви?» – питає чоловік.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Судили неповнолітнього вандала, який зробив рейвах у центрі Любешева
У Луцьку поблизу замку невідомі побили ліхтарі
У Луцьку поблизу замку невідомі побили ліхтарі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вандал, Луцьк, ліхтар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
У Луцьку цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали, як у луцькому парку рятують рибу від загибелі. ФОТО
Сьогодні, 17:08
Замерзла у лісі: поліція розслідує загадкову смерть дівчини на Житомирщині
Сьогодні, 16:44
У Луцьку поблизу замку невідомі побили ліхтарі
Сьогодні, 16:15
Із відпрацьованого полігону у Брищі зливають шкідливий фільтрат
Сьогодні, 16:01
У центрі Луцька розбирають головні ялинки міста. ВІДЕО
Сьогодні, 15:50
Схожі новини
У Луцьку невідомі розбили скло на зупинці. ФОТО У Луцьку невідомі розбили скло на зупинці. ФОТО
04 грудень, 2018, 16:01
У Луцьку вкрали меморіальну плиту: поліція відкрила «кримінал» У Луцьку вкрали меморіальну плиту: поліція відкрила «кримінал»
15 листопад, 2018, 11:03
На луцькій вулиці просять поставити ліхтарі На луцькій вулиці просять поставити ліхтарі
05 вересень, 2018, 10:21
У Луцьку вандали зіпсували таблицю на оглядовому майданчику. ФОТО У Луцьку вандали зіпсували таблицю на оглядовому майданчику. ФОТО
02 травень, 2018, 13:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Діти «Небесного легіону» отримали книжки від української діаспори у США
Сьогодні, 17:16
 0
Показали, як у луцькому парку рятують рибу від загибелі. ФОТО
Сьогодні, 17:08
 0
Замерзла у лісі: поліція розслідує загадкову смерть дівчини на Житомирщині
Сьогодні, 16:44
 0
У Луцьку поблизу замку невідомі побили ліхтарі
Сьогодні, 16:15
 0
Із відпрацьованого полігону у Брищі зливають шкідливий фільтрат
Сьогодні, 16:01
 0
Медіа
відео
1/8