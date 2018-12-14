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Замерзла у лісі: поліція розслідує загадкову смерть дівчини на Житомирщині

Замерзла у лісі: поліція розслідує загадкову смерть дівчини на Житомирщині
10 січня на Житомирщині в лісовому масиві між селами Перга та Рудня Хочинська виявили тіло дівчини, яка зійшла з рейсового автобусу о 4 ранку 8 січня і замерзла на смерть з 5 км від рідного села.

Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в Житомирській області.

"Мертву дівчину знайшли у лісовому масиві між селами Перга та Рудня Хочинська через два дні після зникнення, 10 січня. Вона їхала на першому автобусі, сідала в нього близько 4 ранку, вийшла у сусідньому селі, за 5 км від свого рідного села 8 січня. Попередній висновок експертизи – причиною смерті є переохолодження внутрішніх органів", - повідомили в прес-службі.

За інформацією прес-служби, водій у своїх свідченнях зазначив, що не знає, чому вона виходила на зупинці, інформація про можливий конфлікт між водієм і дівчиною наразі перевіряється. Загибла була 1998 року народження.

Кримінальне провадження було відкрито одразу після повідомлення про зникнення дівчини за кваліфікацією ст. 115 "Умисне вбивство", в рамках цього кримінального провадження проводились пошуки дівчини, нині проводяться заходи для встановлення обставин її загибелі.

Втім у соцмережі повідомляють, що водій вигнав дівчину на мороз, оскільки вона не змогла знайти 25 гривень, щоб заплатити за проїзд. Вона намагалась повернутись пішки додому та заблукала в лісі й замерзла на смерть. Її тіло через два дні знайшов батько, лісник.


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Теги: смерть, дівчина, Житомирщина
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