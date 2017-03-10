Хороші емоції і авторські футболки: у спецшколі на Волині провели арт-терапію. ВІДЕО





Його провели волонтери арт-студії «П’ятерня» за підтримки Служби безпеки України в області, - пише



Валерія Нагаловська, учениця Заболоттівської спеціальної ЗОШ розповіла" “Подобається, я люблю малювати. Це класно, коли приїжджають. Веселіше, день швидше минає.”



Дітей у школі - 115. Взяли участь у нинішньому терапевтичному занятті - сімдесят. Діти за допомогою волонтерів, вихованців арт-студії «П’ятерня», створили малюнки на футболках.



“Ми завжди імпровізуємо, ніколи не йде усе по плану. Кожна дитина має своє бачення. Хтось хоче лишити відбиток на футболці, хтось хоче один колір, хтось інший колір. Ми не ставимо чітких критеріїв, заохочуємо імпровізацією, інтерпретацією”, - ділиться враженнями волонтер Микола Мялковський.



“Основний меседж – це обняти, подарувати від серця до серця любов. Наш проект так і називається «Серце віддаю дітям», бо, насправді, допомогти собі можна лише тоді, коли ти допоможеш тому, кому важче ніж тобі”, - розповіла арт-терапевт, керівниця арт-студії «П’ятерня» Тетяна Мялковська.



Директорка Заболоттівської спеціальної ЗОШ Тетяна Арендарук каже, що вихованці її закладу потребують не лише догляду, а й уваги і любові. Цей захід, з її слів, має хороший вплив на дітей.



Після малювання відбувся вихованці школи влаштували показ у авторських футболках і фотосесію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Заболоттівській спецшколі відбулося арт-терапевтичне інтеграційне заняття у рамках благодійного проекту «Серце віддаю дітям».Його провели волонтери арт-студії «П’ятерня» за підтримки Служби безпеки України в області, - пише Суспільне Волині Валерія Нагаловська, учениця Заболоттівської спеціальної ЗОШ розповіла" “Подобається, я люблю малювати. Це класно, коли приїжджають. Веселіше, день швидше минає.”Дітей у школі - 115. Взяли участь у нинішньому терапевтичному занятті - сімдесят. Діти за допомогою волонтерів, вихованців арт-студії «П’ятерня», створили малюнки на футболках.“Ми завжди імпровізуємо, ніколи не йде усе по плану. Кожна дитина має своє бачення. Хтось хоче лишити відбиток на футболці, хтось хоче один колір, хтось інший колір. Ми не ставимо чітких критеріїв, заохочуємо імпровізацією, інтерпретацією”, - ділиться враженнями волонтер“Основний меседж – це обняти, подарувати від серця до серця любов. Наш проект так і називається «Серце віддаю дітям», бо, насправді, допомогти собі можна лише тоді, коли ти допоможеш тому, кому важче ніж тобі”, - розповіла арт-терапевт, керівниця арт-студії «П’ятерня»Директорка Заболоттівської спеціальної ЗОШкаже, що вихованці її закладу потребують не лише догляду, а й уваги і любові. Цей захід, з її слів, має хороший вплив на дітей.Після малювання відбувся вихованці школи влаштували показ у авторських футболках і фотосесію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію