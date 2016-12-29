Уряд пообіцяв цьогоріч підняти середню зарплату українців до 10,5 тисяч гривень
Сьогодні, 18:50
Показник середньої зарплати в Україні в 2019 році складе близько 10,5 тис. грн, хоча при умові зростання економіки він може бути й вищим.
Про це в ефірі одного з загальнонаціональних телеканалів сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, - йдеться на сайті Кабміну.
«Середню зарплату прогнозуємо близько 10,5 тис. грн, але я переконаний, що цей показник буде вищим», - сказав Прем’єр-міністр.
Він зазначив, що в питанні оплати праці орієнтир єдиний – створити такі умови, при яких українці поверталися б додому і працювали в Україні. «Я за те, аби українці працювали в Україні і отримували достойну зарплату. І ми прийдемо до того, що зарплата українців буде високою», - сказав Володимир Гройсман.
До слова, за підсумками 11 місяців 2018 року середня зарплата в Україні перевищила 9 тис. грн, а у відсотковому вимірі її ріст склав понад 12%. При показнику споживчої інфляції в 9,8%, таке зростання означає, що ріст доходів українців перевищує ріст цін.
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Про це в ефірі одного з загальнонаціональних телеканалів сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, - йдеться на сайті Кабміну.
«Середню зарплату прогнозуємо близько 10,5 тис. грн, але я переконаний, що цей показник буде вищим», - сказав Прем’єр-міністр.
Він зазначив, що в питанні оплати праці орієнтир єдиний – створити такі умови, при яких українці поверталися б додому і працювали в Україні. «Я за те, аби українці працювали в Україні і отримували достойну зарплату. І ми прийдемо до того, що зарплата українців буде високою», - сказав Володимир Гройсман.
До слова, за підсумками 11 місяців 2018 року середня зарплата в Україні перевищила 9 тис. грн, а у відсотковому вимірі її ріст склав понад 12%. При показнику споживчої інфляції в 9,8%, таке зростання означає, що ріст доходів українців перевищує ріст цін.
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