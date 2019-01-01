У селі на Волині священик УПЦ (МП) не хотів віддавати ключі від храму громаді, що перейшла до ПЦУ





Про це Андрій Линдюк.



Нагадаємо,



"Не хотів би писати чи то коментувати, але ті, хто працюють позаштатними, а можливо і штатними спецкорами на СПЖ та Рассія24 вже написали коментар про блокування священника УПЦ (від сьогодні вже офіційно РПЦ) через небажання віддавати ключі від храму релігійної громади села Нічогівка, яка майже одностайно прийняла рішення перейти в Православну Церкву України. Уявляю, що знову дофантазують на російських телеканалах", - зауважив Андрій Линдюк.



Так, прес-секретар Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський



За словами Андрія Линдюка, 26 січня майже 100 жителів громади прийшли ввечері до храму і попросили у священика УПЦ (МП) ключі від храму.



"Він же після телефонних консультацій відразу відмовився це робити. Проте на цей момент, аргументи місцевих жителів і здоровий глузд переважили позицію таємних консультантів і отець Тарасій погодився відчинити храм", - наголосив Линдюк.



На місці працювали поліцейські, які забезпечили правопорядок.



"Хотілося б вірити, що більше таке повторюватись не буде. І надалі священники будуть з громадою, а не з керівниками РПЦ, які приймають рішення виключно з оглядкою на Кремль", - додав голова Маневицької РДА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Нічогівка Маневицького району Волині священик місцевого храму не хотів віддавати ключи від церкви громаді, що перейшла до ПЦУ.Про це повідомив голова Маневицької райдержадміністраціїНагадаємо, релігійна громада села Нічогівка Маневицького району прийняла рішення про перехід церкви з УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України. Рішення прийняли майже одноголосно 20 січня."Не хотів би писати чи то коментувати, але ті, хто працюють позаштатними, а можливо і штатними спецкорами на СПЖ та Рассія24 вже написали коментар про блокування священника УПЦ (від сьогодні вже офіційно РПЦ) через небажання віддавати ключі від храму релігійної громади села Нічогівка, яка майже одностайно прийняла рішення перейти в Православну Церкву України. Уявляю, що знову дофантазують на російських телеканалах", - зауважив Андрій Линдюк.Так, прес-секретар Волинської єпархії УПЦ заявив про блокування прихильниками ПЦУ священика УПЦ з вимогою віддати ключи від храму, який належить громаді УПЦ, та бездіяльність поліції.За словами Андрія Линдюка, 26 січня майже 100 жителів громади прийшли ввечері до храму і попросили у священика УПЦ (МП) ключі від храму."Він же після телефонних консультацій відразу відмовився це робити. Проте на цей момент, аргументи місцевих жителів і здоровий глузд переважили позицію таємних консультантів і отець Тарасій погодився відчинити храм", - наголосив Линдюк.На місці працювали поліцейські, які забезпечили правопорядок."Хотілося б вірити, що більше таке повторюватись не буде. І надалі священники будуть з громадою, а не з керівниками РПЦ, які приймають рішення виключно з оглядкою на Кремль", - додав голова Маневицької РДА.

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