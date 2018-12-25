Лічильники і домофони: у місті на Волині – масові крадіжки





А 24-го січня в одному з під’їздів у будинку по вулиці Кауркова вдруге за місяць поцупили домофон - пише

Як розповіли жителі будинків, вони написали заяви в поліцію. Коли вперше вкрали домофон з під’їзду, фірма, яка обслуговує, зробила заміну. Та через тиждень злодії зняли його знову.



Заступник начальника поліції Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук повідомив, що загалом за останній місяць зафіксовано три випадки крадіжки домофонів. Проводять відповідні розслідування. Щодо теплових лічильників, то є одне звернення про вчинення крадіжки.



Мешканці будинку, де поцупили пристрій обліку теплової енергії говорять, що 5 років тому збирали гроші на його встановлення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську в ніч з 22-го на 23-те січня викрали з підвалу будинку лічильник теплової енергії, металеву драбину та велосипед.А 24-го січня в одному з під’їздів у будинку по вулиці Кауркова вдруге за місяць поцупили домофон - пише Буг.

Як розповіли жителі будинків, вони написали заяви в поліцію. Коли вперше вкрали домофон з під’їзду, фірма, яка обслуговує, зробила заміну. Та через тиждень злодії зняли його знову.Заступник начальника поліції Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук повідомив, що загалом за останній місяць зафіксовано три випадки крадіжки домофонів. Проводять відповідні розслідування. Щодо теплових лічильників, то є одне звернення про вчинення крадіжки.Мешканці будинку, де поцупили пристрій обліку теплової енергії говорять, що 5 років тому збирали гроші на його встановлення.

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