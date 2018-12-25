вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лічильники і домофони: у місті на Волині – масові крадіжки

Лічильники і домофони: у місті на Волині – масові крадіжки
У Нововолинську в ніч з 22-го на 23-те січня викрали з підвалу будинку лічильник теплової енергії, металеву драбину та велосипед.

А 24-го січня в одному з під’їздів у будинку по вулиці Кауркова вдруге за місяць поцупили домофон - пише Буг.

Як розповіли жителі будинків, вони написали заяви в поліцію. Коли вперше вкрали домофон з під’їзду, фірма, яка обслуговує, зробила заміну. Та через тиждень злодії зняли його знову.

Заступник начальника поліції Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук повідомив, що загалом за останній місяць зафіксовано три випадки крадіжки домофонів. Проводять відповідні розслідування. Щодо теплових лічильників, то є одне звернення про вчинення крадіжки.

Мешканці будинку, де поцупили пристрій обліку теплової енергії говорять, що 5 років тому збирали гроші на його встановлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, домофон, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина відомого баскетболіста, який загинув в страшній аварії на Волині, після трагедії лікується у Білорусі
Волиняни цьогоріч матимуть довгі вихідні, але працюватимуть три суботи
На Волині планують відкрити ферму, де розводитимуть норок на шуби
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліцейські врятували підлітка, якого від берега віднесла крига
Сьогодні, 17:45
Лічильники і домофони: у місті на Волині – масові крадіжки
Сьогодні, 17:13
Вражає те, що довідки за призовників приносять теща чи вагітна дружина, – волинський військовий комісар
Сьогодні, 17:01
Ян, Суламіта, Гордій: які рідкісні імена дають дітям у Камінь-Каширському районі
Сьогодні, 16:18
Парафія у Маневицькому районі перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 16:01
Схожі новини
У волинській школі злодії розбирають чавунний паркан. ФОТО У волинській школі злодії розбирають чавунний паркан. ФОТО
18 січень, 23:30
Невідомі пограбували квітковий магазин на Волині. ФОТО Невідомі пограбували квітковий магазин на Волині. ФОТО
25 грудень, 2018, 18:19
На Волині з буса зняли колеса. ФОТО На Волині з буса зняли колеса. ФОТО
24 грудень, 2018, 13:35
Волинян, який вкрав велосипед, «відсидить» три місяці Волинян, який вкрав велосипед, «відсидить» три місяці
03 грудень, 2018, 18:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліцейські врятували підлітка, якого від берега віднесла крига
Сьогодні, 17:45
 0
Лічильники і домофони: у місті на Волині – масові крадіжки
Сьогодні, 17:13
 0
Вражає те, що довідки за призовників приносять теща чи вагітна дружина, – волинський військовий комісар
Сьогодні, 17:01
 0
Ян, Суламіта, Гордій: які рідкісні імена дають дітям у Камінь-Каширському районі
Сьогодні, 16:18
 0
Парафія у Маневицькому районі перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 16:01
 0
Медіа
відео
1/8