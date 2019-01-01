Поліцейські врятували підлітка, якого від берега віднесла крига
Сьогодні, 17:45
На Херсонщині поліцейські врятували підлітка, якого віднесло течією від берега на крижині.
Подія сталася у Великолепетиському районі. Двоє підлітків бавилися на льоду біля берегу річки Дніпро. Раптом крига відірвалась та одного хлопця понесло течією вниз по річці. Його друг одразу зателефонував у поліцію, - інформує ГУНП у Херсонській області.
Неподалік територію патрулювали поліцейські, які впродовж 5 хвилин знайшли човен у місцевого жителя та швидко поплили за хлопцем. Течія вже встигла віднести крижину на 2 кілометри від берега. На щастя, поліцейські наздогнали її та врятували підлітка.
Хлопця відігріли, його життю нічого не загрожує. Ювенальні поліцейські провели з 15-річним хлопцем та його батьками профілактичну бесіду щодо небезпечності подібних забавок на крижаних дільницях на водоймах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Подія сталася у Великолепетиському районі. Двоє підлітків бавилися на льоду біля берегу річки Дніпро. Раптом крига відірвалась та одного хлопця понесло течією вниз по річці. Його друг одразу зателефонував у поліцію, - інформує ГУНП у Херсонській області.
Неподалік територію патрулювали поліцейські, які впродовж 5 хвилин знайшли човен у місцевого жителя та швидко поплили за хлопцем. Течія вже встигла віднести крижину на 2 кілометри від берега. На щастя, поліцейські наздогнали її та врятували підлітка.
Хлопця відігріли, його життю нічого не загрожує. Ювенальні поліцейські провели з 15-річним хлопцем та його батьками профілактичну бесіду щодо небезпечності подібних забавок на крижаних дільницях на водоймах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Поліцейські врятували підлітка, якого від берега віднесла крига
Сьогодні, 17:45
Лічильники і домофони: у місті на Волині – масові крадіжки
Сьогодні, 17:13
Вражає те, що довідки за призовників приносять теща чи вагітна дружина, – волинський військовий комісар
Сьогодні, 17:01
Парафія у Маневицькому районі перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 16:01
Медіа