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Поліцейські врятували підлітка, якого від берега віднесла крига

Поліцейські врятували підлітка, якого від берега віднесла крига
На Херсонщині поліцейські врятували підлітка, якого віднесло течією від берега на крижині.

Подія сталася у Великолепетиському районі. Двоє підлітків бавилися на льоду біля берегу річки Дніпро. Раптом крига відірвалась та одного хлопця понесло течією вниз по річці. Його друг одразу зателефонував у поліцію, - інформує ГУНП у Херсонській області.

Неподалік територію патрулювали поліцейські, які впродовж 5 хвилин знайшли човен у місцевого жителя та швидко поплили за хлопцем. Течія вже встигла віднести крижину на 2 кілометри від берега. На щастя, поліцейські наздогнали її та врятували підлітка.

Хлопця відігріли, його життю нічого не загрожує. Ювенальні поліцейські провели з 15-річним хлопцем та його батьками профілактичну бесіду щодо небезпечності подібних забавок на крижаних дільницях на водоймах.




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Теги: порятунок, підліток, крига
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