Поліцейські врятували підлітка, якого від берега віднесла крига

На Херсонщині поліцейські врятували підлітка, якого віднесло течією від берега на крижині.Подія сталася у Великолепетиському районі. Двоє підлітків бавилися на льоду біля берегу річки Дніпро. Раптом крига відірвалась та одного хлопця понесло течією вниз по річці. Його друг одразу зателефонував у поліцію, - інформує ГУНП у Херсонській області.Неподалік територію патрулювали поліцейські, які впродовж 5 хвилин знайшли човен у місцевого жителя та швидко поплили за хлопцем. Течія вже встигла віднести крижину на 2 кілометри від берега. На щастя, поліцейські наздогнали її та врятували підлітка.Хлопця відігріли, його життю нічого не загрожує. Ювенальні поліцейські провели з 15-річним хлопцем та його батьками профілактичну бесіду щодо небезпечності подібних забавок на крижаних дільницях на водоймах.