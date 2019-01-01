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В Україну йде потепління

В Україну йде потепління
Впродовж поточного тижня в Україну прийде потепління, яке супроводжуватиметься мокрим снігом і дощем.

Про це повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в коментарі журналісту УНН.

”На цьому тижні очікується потепління. Вже у вівторок додатні температури будуть по всій території країни: це в межах 0…+5. На Півдні до 8 градусів тепла. Щодо опадів, то вони будуть невеликими, в основному вночі дощі з мокрим снігом”, - зазначив синоптик.

Вже у вівторок 29 січня температура повітря вдень становитиме 0…+10 і -6..0 вночі на Заході та Півдні країни. На Півночі та Сході очікується -4…+5 вдень та -13…-2 вночі.

У середу 30 січня температура повітря вдень становитиме 0…+10 і -6..0 вночі на Заході та Півдні країни, на Півночі та Сході очікується -4…+5 вдень та -13…-2 вночі. Опади очікуються в центральних та північних регіонах країни, вночі – сніг, а вдень дощ з мокрим снігом.

У четвер 31 січня на Заході і Півдні температура повітря вдень становитиме 0…+10 і -3..+4 вночі, а на Півночі та Сході країни - -1…+4 вдень та -5…+1 вночі. Опади очікуються у північних регіонах.

А в п’ятницю 1 лютого температура повітря вдень становитиме +2…+10 і -1..+4 вночі на Заході та Півдні країни, на Півночі та Сході очікується -1…+5 вдень та -5…-1 вночі. Опади не очікуються.

У Києві завтра температура повітря вдень становитиме від +1 до +3, а вночі - -2…-4. Вітер південно-східний 5-10 м/с, а також синоптики передбачають сніг з дощем.

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Теги: погода, прогноз
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