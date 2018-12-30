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Випускники волинських вишів, які працюють за спеціальністю, можуть отримати грошову допомогу

Випускники волинських вишів, які працюють за спеціальністю, можуть отримати грошову допомогу
Держава знову почала стимулювати випускників вишів працювати за спеціальністю.

Відповідна Постанова Кабінету Міністрів діє з 2006 року. Проте виплати призупиняли. Йдеться в сюжеті 12 каналу.

Уже три роки як їх відновили. Торік на Волині таку одноразову грошову допомогу від держави отримали 15 випускників-педагогів Східноєвропейського національного університету.

Олександр Фурдик нині учителює в Ковельській філії обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім.Героїв Небесної сотні.

"Від своїх друзів та колег дізнався, що нам, вчителям, які навчались на денній формі та надалі працюють в освітніх закладах, виплачують таку допомогу. Гроші, як обіцяли, так і виплатили", - розповів педагог.

Загалом у 2018 році в Україні 347 випускників вишів отримали таку допомогу.

Профконсультантка СНУ ім. Лесі Українки Тетяна Кулик каже, щороку студентів інформують про таку можливість, однак не всі хочуть працювати за спеціальністю.

Аби отримати таку допомогу студент повинен укласти тристоронній договір з університетом та навчальним закладом, де він має відпрацювати мінімум три роки.

Дателі - у сюжеті.

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Теги: університет, виш, грошова допомога, випускник
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