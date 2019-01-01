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Що нового на будівництві ЖК «Юпітер». ФОТО*

Що нового на будівництві ЖК «Юпітер». ФОТО*
У житловому комплексі «Юпітер» триває процес мурування третього будинку.

Нагадаємо, ЖК на межі міста Луцьк та села Липини зводить будівельна компанія «Інвестор». У червні 2018 року перший будинок «Юпітера» здали в експлуатацію і щасливі власники частини квартир заселилися в новенькі помешкання, пише Район.Луцьк.

Щодо третього будинку, то тут мурують на всіх трьох секціях. На другій та третій звели четвертий поверх і готуються до мурування мансарди, на першій секції завершили третій.

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У другому будинку тривають фінальні роботи перед здачею об'єкту в експлуатацію. Залишилося провести благоустрій прибудинкової території та завершити внутрішні роботи в під'їздах.

ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИР В ЖК «ЮПІТЕР»

Нагадаємо, в житловому комплексі «Юпітер» продають затишну однокімнатну квартиру з суттєвими перевагами. Площа привабливого житла становить 55,65 квадратних метрів. А ціна — 13 000 за «квадрат».
Що нового на будівництві ЖК «Юпітер». ФОТО*

Відділ продажів:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
096 030 20 10

Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor
Що нового на будівництві ЖК «Юпітер». ФОТО*
Що нового на будівництві ЖК «Юпітер». ФОТО*
Що нового на будівництві ЖК «Юпітер». ФОТО*
Що нового на будівництві ЖК «Юпітер». ФОТО*
Що нового на будівництві ЖК «Юпітер». ФОТО*
Що нового на будівництві ЖК «Юпітер». ФОТО*
Що нового на будівництві ЖК «Юпітер». ФОТО*
Що нового на будівництві ЖК «Юпітер». ФОТО*
Що нового на будівництві ЖК «Юпітер». ФОТО*
Що нового на будівництві ЖК «Юпітер». ФОТО*
Що нового на будівництві ЖК «Юпітер». ФОТО*
Що нового на будівництві ЖК «Юпітер». ФОТО*
Що нового на будівництві ЖК «Юпітер». ФОТО*
Що нового на будівництві ЖК «Юпітер». ФОТО*
Що нового на будівництві ЖК «Юпітер». ФОТО*

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Теги: Інвестор
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