Що нового на будівництві ЖК «Юпітер». ФОТО*
Сьогодні, 16:52
У житловому комплексі «Юпітер» триває процес мурування третього будинку.
Нагадаємо, ЖК на межі міста Луцьк та села Липини зводить будівельна компанія «Інвестор». У червні 2018 року перший будинок «Юпітера» здали в експлуатацію і щасливі власники частини квартир заселилися в новенькі помешкання, пише Район.Луцьк.
Щодо третього будинку, то тут мурують на всіх трьох секціях. На другій та третій звели четвертий поверх і готуються до мурування мансарди, на першій секції завершили третій.
Читайте також: «Інвестор» пропонує придбати квартиру мансардного плану
У другому будинку тривають фінальні роботи перед здачею об'єкту в експлуатацію. Залишилося провести благоустрій прибудинкової території та завершити внутрішні роботи в під'їздах.
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИР В ЖК «ЮПІТЕР»
Нагадаємо, в житловому комплексі «Юпітер» продають затишну однокімнатну квартиру з суттєвими перевагами. Площа привабливого житла становить 55,65 квадратних метрів. А ціна — 13 000 за «квадрат».
Відділ продажів:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
096 030 20 10
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, ЖК на межі міста Луцьк та села Липини зводить будівельна компанія «Інвестор». У червні 2018 року перший будинок «Юпітера» здали в експлуатацію і щасливі власники частини квартир заселилися в новенькі помешкання, пише Район.Луцьк.
Щодо третього будинку, то тут мурують на всіх трьох секціях. На другій та третій звели четвертий поверх і готуються до мурування мансарди, на першій секції завершили третій.
Читайте також: «Інвестор» пропонує придбати квартиру мансардного плану
У другому будинку тривають фінальні роботи перед здачею об'єкту в експлуатацію. Залишилося провести благоустрій прибудинкової території та завершити внутрішні роботи в під'їздах.
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИР В ЖК «ЮПІТЕР»
Нагадаємо, в житловому комплексі «Юпітер» продають затишну однокімнатну квартиру з суттєвими перевагами. Площа привабливого житла становить 55,65 квадратних метрів. А ціна — 13 000 за «квадрат».
Відділ продажів:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
096 030 20 10
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Що нового на будівництві ЖК «Юпітер». ФОТО*
Сьогодні, 16:52
Медіа