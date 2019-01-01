Президент призначив стипендії волинянам-паралімпійцям
Сьогодні, 10:21
Президент України Петро Порошенко підписав указ №20/2019, в якому йдеться про призначення стипендій спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту, а також їх тренерам.
Про це йдеться на офіційному сайті Президента України.
Зазначається, що стипендію у розмірі 15 тисяч гривень отримає Батенкова-Бауман Юлія Вікторівна, чемпіон ХІІ зимових Паралімпійських ігор 2018 року з лижних перегонів.
А Мажула Марина Анатоліївна – чемпіон світу 2018 року з параканое – отримає стипендію у розмірі 12 тисяч гривень.
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Про це йдеться на офіційному сайті Президента України.
Зазначається, що стипендію у розмірі 15 тисяч гривень отримає Батенкова-Бауман Юлія Вікторівна, чемпіон ХІІ зимових Паралімпійських ігор 2018 року з лижних перегонів.
А Мажула Марина Анатоліївна – чемпіон світу 2018 року з параканое – отримає стипендію у розмірі 12 тисяч гривень.
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