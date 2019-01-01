Президент призначив стипендії волинянам-паралімпійцям





Про це йдеться на офіційному



Зазначається, що стипендію у розмірі 15 тисяч гривень отримає Батенкова-Бауман Юлія Вікторівна, чемпіон ХІІ зимових Паралімпійських ігор 2018 року з лижних перегонів.



А Мажула Марина Анатоліївна – чемпіон світу 2018 року з параканое – отримає стипендію у розмірі 12 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України Петро Порошенко підписав указ №20/2019, в якому йдеться про призначення стипендій спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту, а також їх тренерам.Про це йдеться на офіційному сайті Президента України.Зазначається, що стипендію у розмірі 15 тисяч гривень отримає, чемпіон ХІІ зимових Паралімпійських ігор 2018 року з лижних перегонів.– чемпіон світу 2018 року з параканое – отримає стипендію у розмірі 12 тисяч гривень.

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